Schweinhütt bindet Trainerduo und liebäugelt mit Kreisklasse

Die Verantwortlichen der SpVgg Schweinhütt-Bettmannsäge können auch für die kommende Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie bauen: Cheftrainer Markus Dengler sowie der spielende Co-Trainer Benedikt Kuchler haben ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Ex-Bezirksoberligastürmer Dengler durfte mit seinem Team an der Tabellenspitze der A-Klasse Regen überwintern. Der Primus wird sich im Frühjahr einen Meisterschaftsdreikampf mit den jeweils zwei Punkte schlechter gestellten Verfolgern SV 22 Zwiesel und SV Riedlhütte liefern.
"Mit der Entscheidung setzt der Verein weiterhin auf das bewährte Trainerduo, das in der laufenden Saison wichtige Impulse setzen und die Mannschaft sowohl sportlich als auch mannschaftlich weiterentwickeln konnte. Die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft gilt als wichtiger Baustein für die positive Entwicklung innerhalb des Vereins. Vorstandschaft und sportliche Leitung zeigen sich erfreut über die frühzeitige Verlängerung und sehen darin ein klares Signal für Stabilität und Zusammenhalt. Mit Dengler und Kuchler soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgeführt und die Weiterentwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden", heißt es in der von Sportchef Alexander Wurzer verfassten Mitteilung.
Auch innerhalb der Mannschaft wurde diese Entscheidung sehr positiv aufgenommen, sodass die Planungen für die kommende Saison nun auf einer verlässlichen Basis fortgeführt werden kann. Zugleich hat sich die Mannschaft für den weiteren Saisonverlauf klare Ziele gesetzt: Bis zum Saisonende möchte das Team ganz vorne mitmischen und am Ende einen der ersten beiden Plätze belegen. Um dieses Ziel zu erreichen, konnte im Winter mit Mirko Sturm vom SV Arnbruck eine Verstärkung verpflichtet werden. Allerdings muss die Mannschaft im weiteren Saisonverlauf einen schmerzhaften Ausfall verkraften: Auf Abwehrchef Martin Köck muss aufgrund einer Knieverletzung voraussichtlich bis zum Saisonende verzichtet werden.