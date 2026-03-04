Schweinhütt bindet Trainerduo und liebäugelt mit Kreisklasse Markus Dengler und Benedikt Kuchler halten dem A-Klassenprimus die Treue +++ Mirko Sturm hoffnungsvoller Winter-Neuzugang von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Markus Dengler (li.) und Benedikt Kuchler trainieren die SpVgg Schweinhütt auch in der kommenden Saison – Foto: Helmut Weiderer

Die Verantwortlichen der SpVgg Schweinhütt-Bettmannsäge können auch für die kommende Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie bauen: Cheftrainer Markus Dengler sowie der spielende Co-Trainer Benedikt Kuchler haben ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Ex-Bezirksoberligastürmer Dengler durfte mit seinem Team an der Tabellenspitze der A-Klasse Regen überwintern. Der Primus wird sich im Frühjahr einen Meisterschaftsdreikampf mit den jeweils zwei Punkte schlechter gestellten Verfolgern SV 22 Zwiesel und SV Riedlhütte liefern.

"Mit der Entscheidung setzt der Verein weiterhin auf das bewährte Trainerduo, das in der laufenden Saison wichtige Impulse setzen und die Mannschaft sowohl sportlich als auch mannschaftlich weiterentwickeln konnte. Die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam und Mannschaft gilt als wichtiger Baustein für die positive Entwicklung innerhalb des Vereins. Vorstandschaft und sportliche Leitung zeigen sich erfreut über die frühzeitige Verlängerung und sehen darin ein klares Signal für Stabilität und Zusammenhalt. Mit Dengler und Kuchler soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgeführt und die Weiterentwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden", heißt es in der von Sportchef Alexander Wurzer verfassten Mitteilung.



