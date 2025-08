Schweinfurts Premiere in der 3. Liga misslingt

Die Premiere des 1. FC Schweinfurt 05 in der 3. Liga ist missglückt. Die Schnüdel zogen am Sonntagnachmittag mit 0:2 den Kürzeren bei Viktoria Köln. Die ersten Punkte und die ersten Tore sollen nun am Freitag im Heimspiel gegen Energie Cottbus her.

Die 3.287 Zuschauer sahen ein Spiel, in dem die Kölner von Beginn an das Geschehen bestimmten. Bereits in der 9. Minute sorgte Lobinger mit einer Flanke für Gefahr, doch die Gäste konnten zur Ecke klären. Diese brachte jedoch nichts ein, da Lobinger im Anschluss einen Schuss knapp vorbei setzte. Die erste Halbzeit plätscherte vor sich hin, ohne dass sich eine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte, auch wenn die Kölner mehr Ballbesitz hatten. Nach einem Zusammenprall musste Johannes Geis kurz behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel war es der Kölner Lex-Tyger Lobinger, der in der 61. Minute das erste Tor des Spiels erzielte. Nach einem schnellen Angriff schloss er präzise ab und brachte seine Mannschaft in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Simon Handle auf 2:0, nachdem die Kölner nun immer mehr Druck auf das Schweinfurter Tor ausübten. In der Schlussphase wurde es für die Gäste noch einmal spannend, als sie in der 88. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Erik Shuranov trat an, doch sein schwacher Schuss ging weit rechts am Tor vorbei, was die Hoffnungen der Schweinfurter auf einen späten Anschlusstreffer zunichte machte. So endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für Viktoria Köln.