Schweinfurt verliert erneut, aber der Trainerstuhl wackelt nicht

Wiedersehen machte nur bedingt Freude: Der 1. FC Schweinfurt 05 ist auch im Heimspiel gegen den SC Verl am heutigen Samstagnachmittag leer ausgegangen. Die Schnüdel verloren nach einer Pausenführung noch 1:2 gegen die von Ex-Coach Tobias Strobl trainierten Ostwestfalen. Der FC 05 hat damit schon sieben Zähler Rückstand aufs rettende Ufer, aber Coach Victor Kleinhenz muss zumindest bis auf Weiteres nicht um seinen Job bangen.
1. FC Schweinfurt 05 – SC Verl 1:2 (1:0)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic (46. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (71. Nils Piwernetz), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger, Johannes Geis (60. Sebastian Müller), Joshua Endres (80. Manuel Wintzheimer), Jakob Tranziska (80. Michael Dellinger)
SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Berkan Taz (66. Julian Stark), Timur Gayret (93. Paul Lehmann), Joshua Eze (46. Jonas Arweiler), Dennis Waidner (66. Yari Otto), Dominik Steczyk (66. Chilohem Onuoha), Alessio Besio
Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg) - Zuschauer: 1938
Tore: 1:0 Jakob Tranziska (38.), 1:1 Chilohem Onuoha (78.), 1:2 Julian Stark (88.)
Rot: Lauris Bausenwein (91./1. FC Schweinfurt 05/)