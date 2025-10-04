 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Victor Kleinhenz (im Hintergrund) darf in Schweinfurt weitermachen.
Victor Kleinhenz (im Hintergrund) darf in Schweinfurt weitermachen. – Foto: Imago Images

Schweinfurt verliert erneut, aber der Trainerstuhl wackelt nicht

9. Niederlage im 10. Spiel: Schnüdel gehen auch im Heimspiel gegen Verl leer aus

Wiedersehen machte nur bedingt Freude: Der 1. FC Schweinfurt 05 ist auch im Heimspiel gegen den SC Verl am heutigen Samstagnachmittag leer ausgegangen. Die Schnüdel verloren nach einer Pausenführung noch 1:2 gegen die von Ex-Coach Tobias Strobl trainierten Ostwestfalen. Der FC 05 hat damit schon sieben Zähler Rückstand aufs rettende Ufer, aber Coach Victor Kleinhenz muss zumindest bis auf Weiteres nicht um seinen Job bangen.

"Die Trainerfrage stellt sich bei uns nicht", hatte Klubboss Markus Wolf vor dem Verl-Spiel gegenüber der "Main-Post " betont. Es ist nicht davon auszugehen, dass er nach der erneuten Pleite seine Meinung ändern wird.

Es war eine bittere und unverdiente Niederlage für die Schweinfurter vor knapp 2.000 Zuschauern in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion. Wie schon eine Woche zuvor hatte Jakob Tranziska die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung (38.), aber dann zeigten sich wieder die alten Muster. Schweinfurt konnte nicht nachlegen und die Partie entscheiden. Unter anderem stand zweimal das Aluminium im Weg. Und wieder kassierten die 05er späte Gegentore. Lange Gesichter wohin man blickte auf Schweinfurter Seite, die mit einem Negatvierlebnis in die Länderspielpause gehen...

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – SC Verl 1:2 (1:0)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic (46. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (71. Nils Piwernetz), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger, Johannes Geis (60. Sebastian Müller), Joshua Endres (80. Manuel Wintzheimer), Jakob Tranziska (80. Michael Dellinger)
SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Berkan Taz (66. Julian Stark), Timur Gayret (93. Paul Lehmann), Joshua Eze (46. Jonas Arweiler), Dennis Waidner (66. Yari Otto), Dominik Steczyk (66. Chilohem Onuoha), Alessio Besio
Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg) - Zuschauer: 1938
Tore: 1:0 Jakob Tranziska (38.), 1:1 Chilohem Onuoha (78.), 1:2 Julian Stark (88.)
Rot: Lauris Bausenwein (91./1. FC Schweinfurt 05/)

Aufrufe: 04.10.2025, 19:21 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor