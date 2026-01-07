Schweinfurt startet "Mission Impossible" - ein Neuzugang steht fest

Der 1. FC Schweinfurt 04 ist am vergangenen Samstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 3. Liga gestartet, die für die Schnüdel mit dem Heimspiel am 18. Januar gegen Viktoria Köln beginnt. Die wichtigste Nachricht zum Auftakt 2026: Der FC 05 geht seinen Weg unbeirrt weiter und hat eines trotz bis dato katastrophalen Saisonverlaufs (17 Niederlagen aus 19 Spielen) auf der Kommandobrücke keine Veränderung vorgenommen. Der Klassenerhalt ist bei 16 Punkten Rückstand ans rettende Ufer eine "Mission Impossible" für Cheftrainer Victor Kleinhenz und sein Team. Aufgeben gilt allerdings nicht in der Kugellagerstadt.

In der Winterpause konnte ein Neuzugang vermeldet werden. So kehrt Mustafa Alper Özden nach Schweinfurt zurück. Der Youngster, der am gestrigen Dreikönigstag seinen 20. Geburtstag feierte, kehrt vom FC Ingolstadt an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Wir hatten Alper in den vergangenen Jahren stets im Blick und standen seit seinem Wechsel nach Ingolstadt in regelmäßigem Austausch. Seine Entwicklung seit dem Abschied aus unserer Jugend war sehr positiv. Umso mehr freuen wir uns, ihn nun wieder in Schweinfurt begrüßen zu dürfen", gibt Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf in einer Pressemeldung zu Protokoll. Mit Nikolaos Vakouftsis könnte noch ein zweiter Neuer den Weg ins Sachs-Stadion finden. Der 21-jährige Grieche ist in der laufenden Saison bisher zwölfmal für die SpVgg Greuther Fürth II in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen und befindet sich derzeit zum Probetraining in Schweinfurt. Verstärkung in der Abwehr würde der löchrigen Schnüdel-Defensive (bereits 50 Gegentore) sicher gut tun.