Schweinfurt schnappt sich Aubstadt-Keeper Brätz

In Schweinfurt wird der neue Tormann Julian Brätz (Mitte) von Cheftrainer Jan Gernlein (links) und Kaderplaner Jürgen Hein willkommen geheißen. – Foto: Max Kilian

„Julian hat, wie auch seine Brüder damals, FC-05-DNA“, sagt Schweinfurts neuer Cheftrainer Jan Gernlein in einer entsprechenden Presseaussendung über den Neuzugang. Er fügt an: „Wir hatten in seinen jungen Jahren hier bereits Berührungspunkte über den Stützpunkt, ehe er eine spannende Reise im Jugendbereich hatte. Nun ist er wieder in der Region und will genauso wie wir maximal ambitioniert arbeiten. Wir sehen in ihm menschlich wie sportlich eine Bereicherung für die nächsten Schritte des Vereins.“ Für Kaderplaner Jürgen Hein passt Brätz „perfekt in das Profil, das wir für unseren Neuaufbau suchen: zunächst Jugend beim FC 05, dann Weiterentwicklung in Frankfurt und beim HSV und zuletzt mit Einsätzen in der Regionalliga. Er stammt aus der Region und wohnt und lernt in Schweinfurt. Dazu bin ich von ihm als Typ begeistert.“



Julian Brätz selbst lässt wissen: „Über das Angebot des FC 05 habe ich mich sehr gefreut.“ Und weiter: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen im Verein haben mich überzeugt, die neue sportliche Herausforderung anzunehmen.“ Beim Drittliga-Absteiger ist der junge Torhüter der zweite Neuzugang für die kommende Saison. Am Montag hatten die Schnüdel die Verpflichtung von Maximilian Stahl bekanntgegeben. Auch der 23-Jährige spielte bereits in der Jugend für Schweinfurt, und auch er war bislang für den TSV Aubstadt aktiv. Auch in Zukunft werden Brätz und Strahl also weiterhin in derselben Mannschaft spielen.