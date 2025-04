Schweinfurt nur Unentschieden, aber Meisterschaft zum Greifen nah

Schon früh sorgte Aschaffenburg für den ersten Paukenschlag: In der 6. Minute nutzten sie einen schönen Spielzug zur Führung. Matvey Obolkin hatte auf der rechten Seite viel Platz, legte flach in die Mitte, wo Arda Nadaroglu völlig frei stand und mühelos einschob. Der Tabellenführer aus Schweinfurt brauchte einige Minuten, kam dann aber immer besser ins Spiel und erhöhte den Druck deutlich. In der 40. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Michael Dellinger stand nach einem Angriff goldrichtig und traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Schweinfurt machte im ersten Abschnitt über weite Strecken das Spiel, doch Aschaffenburg hielt kämpferisch stark dagegen.

Mit viel Schwung kam der Spitzenreiter aus der Kabine – und belohnte sich in der 51. Minute. Eine punktgenaue Flanke von Sebastian Müller fand Joshua Endres, der den Ball per sehenswertem Dropkick unter die Latte hämmerte – die Führung für Schweinfurt. Danach verflachte die Partie etwas: Bis zur 70. Minute passierte nicht viel, Schweinfurt schien zu verwalten, während Aschaffenburg keine Mittel fand. Doch in der Schlussphase drehte die Viktoria nochmal auf. Die Gastgeber setzten die Gäste zunehmend unter Druck und kamen zu mehreren Chancen. In der 87. Minute fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Routinier Benjamin Baier übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän ins rechte obere Eck. Am Ende stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel, das vor allem Aschaffenburg Auftrieb geben dürfte. Schweinfurt war über 90 Minuten das bessere Team, doch wie auch in den letzten Spielen bekam man zu einfache Gegentreffer.