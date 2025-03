Schweinfurt: »Mit Wut im Bauch« nach Burghausen

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Ich erwarte eine Mannschaft, die mit unbedingtem Siegeswillen auftritt. Es ist an der Zeit, wieder ein Heimspiel zu gewinnen – ein wichtiges Zeichen für unsere Fans, aber auch für das Team selbst, um neues Selbstvertrauen zu schöpfen. Gleichzeitig sind wir uns der Herausforderung bewusst: Schweinfurt ist eine starke Mannschaft, die sowohl als Kollektiv als auch mit individueller Qualität überzeugt. Es wird eine spannende Partie, aber wir gehen optimistisch ins Spiel. Die Tendenz und unsere Leistungen in den letzten Spielen stimmen, und wir freuen uns sehr auf die Herausforderung."Personalien SV Wacker Burghausen: Innenverteidiger Vojtech Mares kehrt nach seiner Rotsperre aus dem Aubstadt-Spiel in den Kader zurück. Ob Marcel Spitzer und Winterneuzugang Harry Birtwistle einsatzfähig sein werden, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Victor Kleinhenz (Cheftrainer Schweinfurt 05)

"Gegen Schwaben Augsburg haben wir eine schwache Vorstellung geboten, das ist uns bewusst. Wir sind sehr selbstkritisch in dieser Woche damit umgegangen und konnten wichtige Erkenntnisse gewinnen. Die Jungs haben sich über sich selbst geärgert und daher fahren wir auch mit einer Portion Wut im Bauch nach Burghausen. Dort erwartet uns ein ganz anderer Gegner als in der Vorrunde. Burghausen legt sehr viel Wert auf die spielerische Komponente. Uns ist bewusst, dass es Phasen geben wird im Spiel, in denen wir sehr viel Widerstandsfähigkeit brauchen und stark verteidigen müssen."



Personalien Schweinfurt 05: Kevin Frisorger und Elias Wehner fallen weiterhin aus. Ansonsten steht Kleinhenz der komplette Kader zur Verfügung.