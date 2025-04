Schweinfurt lässt die Tür noch offen: Starke Bayern siegen 2:1

Die Quintessenz der Partie: Die Schweinfurter wachten zu spät auf! Erst mit dem Rücken zur Wand und einem 0:2-Rückstand wurden die 05er zielstrebig. Am Ende reichte es nicht mehr, die 05er kassieren die dritte Heimpleite in Folge.Die Bayern-Youngsters machten das im ersten Durchgang sehr, sehr gut. Bissig in den Zweikämpfen, ließen sie die Schnüdel kaum zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber taten sich offensiv enorm schwer. Die jungen "Roten" belohnten sich zehn Minuten vor der Pause für einen mutigen Auftritt, als Jonathan Asp-Jensen wacher wirkte als seine Gegenspieler Lauris Bausenwein und Thomas Meißner, die beiden entschlossen vernaschte und satt zum 0:1 abschloss (35.).

Auch nach der Halbzeit fiel den Schnüdeln zunächst zu wenig ein, die Bayern verteidigten weiterhin sehr gut und bauten 20 Minuten vor dem Ende den Vorsprung aus. Der eingewechselte Tim Binder schoss in der 72. Minute zum 0:2 ein. Schon der dritte Treffer des 18-Jährigen in seinen bisherigen fünf Einsätzen. War`s das schon? Nein! Denn die Schweinfurter rafften sich noch einmal auf. Leo Langhans ließ nur sechs Zeigerumdrehungen später die Fackel los und traf von der Strafraumgrenze sehenswert zum 1:2 unter die Latte (78.). Jetzt war`s der erhoffte Schlagabtausch. Auf der Gegenseite verpasste Maxi Wagner die Entscheidung, als er nach einem schönen Konter nur den Innenpfosten traf (88.). Schweinfurt nahm nochmal Anlauf, und Mike Dellinger wäre tatsächlich fast noch der Ausgleich gelungen. In der 97. Minute köpfte er eine Hereingabe an die Latte! Danach war aber Schluss. Die Bayern holen sich nicht unverdient drei Zähler, weil die Schnüdel einfach zu spät zu ihrem Spiel fanden...

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – FC Bayern München II 1:2

1. FC Schweinfurt 05: Lukas Schneller, Nils Piwernetz (73. Martin Thomann), Luca Trslic, Thomas Meißner, Kevin Fery, Kristian Böhnlein (83. Lucas Zeller), Lauris Bausenwein (46. Leonard Langhans), Devin Angleberger (90. Fabio Bozesan), Michael Dellinger, Joshua Endres (76. Markus Einsiedler), Sebastian Müller - Trainer: Victor Kleinhenz

FC Bayern München II: Anthony Pavlesic, Luca Denk (90. Bajung Darboe), Paul Scholl, Gabriel Marusic, Max Scholze, Julien Yanda, Magnus Dalpiaz (46. Tim Binder), Jonathan Asp-Jensen, Guido della Rovere (90. Davide Dell'Erba), Felipe Chávez (73. Lennard Becker), Maximilian Wagner - Trainer: Holger Seitz

Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 5301

Tore: 0:1 Jonathan Asp-Jensen (35.), 0:2 Tim Binder (72.), 1:2 Leonard Langhans (78.)