Schweinfurt: Krätschmer ist zurück - 3 weitere Vertragsverlängerungen

Bereits in der Saison 2019/2021 lief der Innenverteidiger für die 05er auf, ehe ihn der Zweitligist 1. FC Nürnberg verpflichtete. An schließend ging`s für ihn weiter zum 1. FC Saarbrücken, wo er in der 3. Liga Stammspieler war. Vom Saarland aus wagte der den Sprung ins benachbarte Ausland und kickte in der holländischen zweiten Liga für Helmond Sport. Zuletzt stand Krätschmer beim West-Regionalligisten SV Eintracht Hohkeppel unter Vertrag.



Für Geschäftsführer Markus Wolf sind die Verlängerungen der Eigengewächse ein tolles Zeichen: "Unsere Jugendarbeit hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und hatte einen erheblichen Anteil am Erfolg der letzten Saison. Ein Großteil der Spieler unserer letztjährigen Mannschaft entspringt aus unserer Nachwuchsarbeit. Diesen Weg wollen wir kontinuierlich weitergehen, auch wenn er durch den Aufstieg in die 3. Liga natürlich deutlich schwieriger wird."

"Alle drei Jungs haben sich diese Chance, durch ihren Einsatz und Fleiß in den vergangenen Jahren hart erarbeitet und sich in der vergangenen Saison an das Niveau in der Regionalliga gewöhnt. Mit dem Aufstieg in die 3. Liga erfolgt nun die nächste Hürde ihrer noch jungen Karriere. Wir hoffen, dass alle drei auch diesen schwierigen Schritt nun bei uns erfolgreich meistern", so Marcel Kühlinger.