Schweinfurt gerät erneut unter die Räder, RWE bezwingt TSG

Schon am Dienstag trennten sich der 1. FC Saarbrücken und Spitzenreiter MSV Duisburg torlos. Alemannia Aachen unterlag dem FC Erzgebirge Aue und Waldhof Mannheim schlug den TSV Havelse. Am Mittwoch ist dann der TSV 1860 München zum ersten Mal nach der Trainerentlassung im Einsatz. Im Stadion an der Grünwalder Straße macht Viktoria Köln die Aufwartung. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

Rot-Weiss Essen bestand die Prüfung nach der 1:6-Pleite gegen den SV Waldhof Mannheim und fuhr einen überzeugenden Erfolg gegen die TSG Hoffenheim II ein. Der TSV 1860 München holte trotz zwei frühen Gegentreffer einen Zähler gegen Viktoria Köln. Der 1. FC Schweinfurt holte sich auch gegen den SSV Ulm eine Schlappe ein.

Torloses Spitzenspiel im Ludwigspark

Duisburg wahrt den Vorsprung. – Foto: Sport News Südwest

Im ausverkauften Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken trafen am Abend der 1. FC Saarbrücken und der MSV Duisburg nicht nur im Spitzenspiel der 3. Liga, sondern auch im Traditionsduell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder aufeinander. Nach chancenarmer und torloser ersten Halbzeit nahm die Intensität nach dem Seitenwechsel merklich zu, auch die Torchancen wurden zwingender. Einen Sieger sollte es aber nicht geben. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. _____ Nullnummer in Stuttgart

Harter Kampf, keine Tore. – Foto: Imago Images

Ebenfalls torlos endete die Begegnung zwischen der U21 des VfB Stuttgart und dem SV Wehen Wiesbaden. Besonders die Stuttgarter vergaben gute Gelegenheiten und mussten sich letztlich mit der Punkteteilung zufrieden geben. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier. _____ Energie Cottbus gewinnt Ost-Duell

Energie Cottbus siegt beim FC Hansa Rostock. – Foto: Imago Images

Vor ausverkauften Haus im Ostseestadion unterlag der FC Hansa Rostock den Gästen von Energie Cottbus mit 1:3. Kenan Fatkic verbuchte derweil schon nach zwei Minuten die erste gute Gelegenheit für die Hausherren, sein Schuss ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Auch nach einer längeren Unterbrechung, weil dichte Rauchschwaden das Spielfeld eingenebelt hatten, war Hansa am Drücker. Ein Eckball sorgte schließlich für die Cottbuser Führung. Zunächst abgewehrt zog Moritz Hannemann aus dem Rückraum ab und versenkte im rechten unteren Eck (35.). Noch vor der Pause konnte Rostock ausgleichen. Ryan Don Naderi wuselte den Ball im Strafraum über die Linie (42.). Nach dem Seitenwechsel war Energie die präsentere Mannschaft, trotzdem verbuchte Naderi zunächst noch zwei Großchancen für Hansa (53./54.). Nach 71 gespielten Minuten stellte Erik Engelhardt auf 2:1 für Cottbus. Rostock hielt dagegen, konnte aber zahlreiche Gelegenheiten nicht verwerten. So kam es, dass Can-Yahya Moustafa in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte. _____ Erzgebirge Aue siegt auch in Aachen

Pleite für Alemannia Aachen. – Foto: Markus Verwimp

Mit dem zweiten Sieg in Serie hat sich der FC Erzgebirge Aue in der Tabelle zunächst auf Rang 16 vorgearbeitet und am Abend die Abstiegsplätze verlassen. Bei Alemannia Aachen siegte Aue mit 1:0. Konnten in der ersten halben Stunde beide Teams gute Chancen für sich verbuchen, war es kurz darauf Pascal Fallmann, der mit einem Distanzschuss aus gut 26 Metern den einzigen Treffer des Abends erzielen sollte. In der zweiten Halbzeit fand Aachen nicht die passende Antwort und musste nach dem Kantersieg in Schweinfurt am vergangenen Wochenende nun vor über 20.000 Zuschauern im Tivoli wieder eine Niederlage hinnehmen. _____ Waldhof Mannheim gewinnt Krimi in Havelse

Nach dem 6:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen am Samstag reiste der SV Waldhof Mannheim nun mit breiter Brust zum TSV Havelse. Am Ende siegten die "Buwe" zwar, doch vor allem in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein echter Krimi. Schon nach elf Minuten brachte Masca den Waldhof in Front, nach der Pause legte Felix Lohkemper das 2:0 nach (58.). Dann jedoch schlug der TSV zurück und sorgte mittels Doppelschlag von John Xaver Posselt (60.) und Semi Belkahia für den Ausgleich (73.). Das war der richtige Weckruf für die Gäste, die postwendend zurückschlugen. Keine 60 Sekunden nach dem Ausgleich traf Nicklas Shipnoski zum 3:2. Havelse wartet weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga, verließ aber zumindest den letzten Tabellenplatz. Neues Schlusslicht - zumindest bis Mittwochabend - ist der 1. FC Schweinfurt. _____ Schnüdel gehen auch bei den Spatzen unter

Erwartungsgemäß überließ Schweinfurt den Hausherren zunächst mehr Ballbesitz und versuchte nach der 1:5-Pleite vom Wochenende gegen Alemannia Aachen erst einmal sicher zu stehen. Doch schon nach einer knappen Viertelstunde ging der Plan nicht ganz auf, als Dennis Chessa mit einem überlegten Abschluss zur Führung für die Spatzen einschob (14.). Die Schnüdel hatten zwar zunächst die passende Antwort parat: Joshua Endres nickte eine Flanke von Luca Trslic über die Linie (18.). Doch der Ausgleich hatte nicht lange Bestand. Eingeleitet von einem schlimmen Fehlpass von Uche Obiogumu ging es in die andere Richtung. Über Chessa und Leon Dajaku landete die Kugel über Umwege schließlich vor den Füßen von Niklas Kölle, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zur erneuten Führung verwandelte.

Für Johannes Geis und die Schnüdel setzte es die nächste Pleite. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Danach tat sich lange Zeit nicht mehr viel. Beide Seiten näherten sich den Gefahrenzonen nur noch in Ansätzen an. So war die Messe aus Sicht der Schweinfurter schon fast gelesen, nachdem Elias Löder einen verlängerten Eckball ins Tor einköpfte (72.). Mit Kölles Abstauber kurz darauf (77.) war die Partie schlussendlich entschieden. Lucas Röser machte das Endergebnis kurz darauf auch noch standesgemäß. SSV Ulm 1846 Fußball – 1. FC Schweinfurt 05 5:1

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Niklas Kölle, Jan Boller, Max Scholze, Marcel Seegert, Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Elias Löder (78. Evan Brown), Dennis Chessa (62. Paul-Philipp Besong), André Becker (62. Lucas Röser), Leon Dajaku (78. Ben Westermeier)

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Devin Angleberger (60. Nico Grimbs), Thomas Meißner, Pius Krätschmer (79. Nico Grimbs), Ekin Çelebi (71. Nick Doktorczyk), Kristian Böhnlein, Jakob Tranziska (79. Nick Doktorczyk), Johannes Geis, Joshua Endres, Uche Obiogumu (46. Sebastian Müller)

Schiedsrichter: Michael Näther (Neschwitz) - Zuschauer: 8552

Tore: 1:0 Dennis Chessa (14.), 1:1 Joshua Endres (18.), 2:1 Niklas Kölle (20.), 3:1 Elias Löder (73.), 4:1 Niklas Kölle (78.), 5:1 Lucas Röser (83.) _____ Osnabrück ringt blassen Jahn nieder

Regensburg begann aktiv und zeigte sich erstmals durch einen Abschluss von Noel Eichinger gefährlich vor dem gegnerischen Strafraum, doch Lukas Jonsson entschärfte (15.). Doch nach der Anfangsphase meldeten sich auch der VfL immer deutlicher in den gegenüberliegenden Gefahrenzonen an. Patrick Kammerbauer köpfte zunächst noch knapp über den Querbalken (23.). Doch Osnabrück hatte nun Blut geleckt und überwand durch Fridolin Wagners Kopfball erstmals Keeper Felix Gebhardt (27.). Die Partie gehörte nun größtenteils den Gastgebern, die den zweiten Treffer in Person von Robin Meißner (37.) und auch Luc Ihorst (41.) verpassten. Der SSV zeigte sich nach dem Seitenwechsel weiter zurückhaltend, es spielte fast nur Osnabrück. So musste es nicht überraschen, dass Patrick Kammerbauer nach Flanke von Lars Kehl die verdiente 2:0-Führung erzielte (64.). Infolgedessen konnte der VfL die Partie größtenteils ungefährdet kontrollieren und den Vorsprung über die Linie bringen. Osnabrück klopft weiter an den Aufstiegsplätzen an, während der Jahn im Tabellenkeller feststeckt. VfL Osnabrück – SSV Jahn Regensburg 2:0

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Theo Janotta, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (78. Frederik Christensen), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner (61. Bryan Henning), Lars Kehl (85. Kai Pröger), Luc Ihorst (61. Ismail Badjie), Robin Meißner (78. Bernd Riesselmann) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Timo Schultz - Trainer: Ferydoon Zandi

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele, Leopold Wurm, Felix Strauss, Noel Eichinger (78. Phil Beckhoff), Philipp Müller, Adrian Fein, Eric Hottmann (70. Dejan Galjen), Davis Asante (65. Nicolas Oliveira), Sebastian Stolze (46. Benedikt Bauer), Florian Dietz (46. Dustin Forkel) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Christian Ballweg

Tore: 1:0 Fridolin Wagner (27.), 2:0 Patrick Kammerbauer (64.) _____

Reaktion geglückt: Doppelpacker Mause beruhigt Essener Gemüter

Obwohl die Sinsheimer ordentlich in die Partie starteten, saß auf Seiten der Hausherren der erste Nadelstich nach vorne. Nach einem Eckball nickte Zugang Jannik Mause nach einer knappen Viertelstunde zur Führung für RWE ein (17.). Die TSG steckte infolgedessen zwar keineswegs auf, blieb über den Spielverlauf oftmals nicht zwingend genug. Nach Freistoß von Lucas Brumme zeigte Mause erneut das richtige Näschen – oder besser Köpfchen – und schnürte den Doppelpack (30.). In Anbetracht der effizienten Essener musste Hoffenheim mit einer ordentlichen Hypothek in Halbzeit zwei antreten, verpasste aber nach Abschluss von Ayoube Amaimouni-Echghouyab die schnelle Antwort (47.). Stattdessen waren erneut die Hausherren an der Reihe. Ramien Safi leitete weiter auf Kaito Mizuta, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (59.). Infolgedessen hatte sogar auch noch Marvin Obuz die Vorentscheidung auf dem Fuß, traf nach Vorarbeit von Mizuta aber nur das Aluminium (69.). So kam in der Schlussphase zumindest noch einmal der Hauch von Spannung auf, als Valentin Lässig zugunsten der Gäste noch einmal verkürzte (85.). Ein großes Aufbäumen war jedoch nicht zu vernehmen. Hoffenheim wird stattdessen im Tableau von RWE eingesammelt. Rot-Weiss Essen – TSG 1899 Hoffenheim II 3:1

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Michael Schultz, Michael Kostka (46. Jannik Hofmann), Torben Müsel, Ramien Safi (74. Marek Janssen), Ahmet Arslan (74. Tobias Kraulich), Kaito Mizuta (90. Nils Kaiser), Luca Bazzoli, Jannik Mause (64. Marvin Obuz)

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Valentin Lässig, Ruben Reisig, Luca Erlein (67. Yannis Hör), Florian Bähr, Yannik Lührs, Luka Djuric (84. Alex Honajzer), Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Arian Llugiqi (46. Ben Opoku), Paul Hennrich (72. Diren Dagdeviren), Deniz Zeitler (67. Nader El-Jindaoui)

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)

Tore: 1:0 Jannik Mause (17.), 2:0 Jannik Mause (29.), 3:0 Kaito Mizuta (59.), 3:1 Valentin Lässig (85.) _____ Verschlafene Anfangsphase verhindert 1860-Dreier in Überzahl

Die Löwen erwischten den frühen Rückschlag, nachdem Lex-Tyger Lobinger einen Handelfmeter für die Führung verwandelte (4.). Der Albtraum-Start der Hausherren hatte damit aber noch kein Ende, nachdem David Otto die Kugel nach Vorarbeit von Tim Kloss sicher verwandelte (8.). Die Münchener mussten sich zunächst etwas schütteln, wurden jedoch immer stärker. Und besonders die Ampelkarte für Lars Dietz (36.) sollte 1860 dabei wesentlich in die Karten spielen. So krönte Max Christiansen die darauffolgende Drangphase der Hausherren mit einem sehenswerten Distanztreffer (41.). In Durchgang zwei dann zunächst das gleiche Spiel. 1860 wollte mehr und brauchte dafür auch nicht sonderlich viel Anlaufzeit. Patrick Hobsch köpfte eine Flanke ins Tor (52.). Wenig später wollte der TSV auch noch nachlegen, doch Florian Niederlechner traf nur das Außennetz (54.). Köln versuchte sich im weiteren Spielverlauf gegen drängende Münchener aufzustemmen - und das mit Erfolg. Trotz furioser Anfangsphase werden die Domstädter mit dem einen Treffer sicher mehr als zufrieden sein. TSV 1860 München – Viktoria Köln 2:2

TSV 1860 München: René Vollath, Sean Dulic, Clemens Lippmann (46. Patrick Hobsch), Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Marvin Rittmüller, Thore Jacobsen, Max Christiansen (69. Tunay Deniz), Maximilian Wolfram (86. David Philipp), Kevin Volland (24. Sigurd Haugen), Florian Niederlechner - Trainer: Alper Kayabunar

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Frank Ronstadt (46. Joel Agyekum), Simon Handle, Florian Engelhardt (59. Lucas Wolf), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (64. Benjamin Zank), David Otto (46. Meiko Sponsel), Leonhard Münst - Trainer: Marian Wilhelm

Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) - Zuschauer: 15000

Tore: 0:1 Lex-Tyger Lobinger (4. Handelfmeter), 0:2 David Otto (8.), 1:2 Max Christiansen (41.), 2:2 Patrick Hobsch (52.)

Gelb-Rot: Lars Dietz (36./Viktoria Köln/) Lorenz entreißt Verl in der 96. Spielminute noch den Dreier