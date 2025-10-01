 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Die Schweinfurter haben auch in Ulm eine Bauchlandung hingelegt.
Die Schweinfurter haben auch in Ulm eine Bauchlandung hingelegt. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Schweinfurt geht wieder unter - Löwen stoppen freien Fall

Mittwoch - 9. Spieltag: Der SSV Jahn geht auswärts wieder leer aus +++ Ingolstadt punktet ganz spät

Kein guter Abend für die bayerischen Drittligisten. Der TSV 1860 München und der FC Ingolstadt 04 erkämpften sich nach Rückständen zumindest noch einen Punkt, der 1. FC Schweinfurt 05 und der SSV Jahn Regensburg gingen hingegen leer aus.

Heute, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
5
1

Autsch! Der 1. FC Schweinfurt 05 hat nach dem 1:5 am Samstag zuhause gegen Aachen die nächste Klatsche kassiert. In Ulm unterlagen die Schnüdel erneut mit 1:5.

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Niklas Kölle, Jan Boller, Max Scholze, Marcel Seegert, Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Elias Löder (78. Evan Brown), Dennis Chessa (62. Paul-Philipp Besong), André Becker (62. Lucas Röser), Leon Dajaku (78. Ben Westermeier)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Devin Angleberger (60. Kevin Fery), Thomas Meißner, Pius Krätschmer (79. Nico Grimbs), Ekin Çelebi (71. Lauris Bausenwein), Kristian Böhnlein, Jakob Tranziska (79. Nick Doktorczyk), Johannes Geis, Joshua Endres, Uche Obiogumu (46. Sebastian Müller)
Schiedsrichter: Michael Näther (Neschwitz) - Zuschauer: 8552
Tore: 1:0 Dennis Chessa (14.), 1:1 Joshua Endres (18.), 2:1 Niklas Kölle (20.), 3:1 Elias Löder (73.), 4:1 Niklas Kölle (78.), 5:1 Lucas Röser (83.)

Heute, 19:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
2
0
Abpfiff

War der 2:0-Heimsieg und das kollektive Durchschnaufen am Sonntag gegen Verl nur ein Strohfeuer? Der SSV Jahn Regensburg bleibt auswärts weiter ohne Biss und kassiert eine 0:2-Niederlage in Osnabrück. Das 25. (!) Ligaspiel in Folge ohne Auswärtserfolg...

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Theo Janotta, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (78. Frederik Christensen), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner (61. Bryan Henning), Lars Kehl (85. Kai Pröger), Luc Ihorst (61. Ismail Badjie), Robin Meißner (78. Bernd Riesselmann) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Timo Schultz - Trainer: Ferydoon Zandi
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele, Leopold Wurm, Felix Strauss, Noel Eichinger (78. Phil Beckhoff), Philipp Müller, Adrian Fein, Eric Hottmann (70. Dejan Galjen), Davis Asante (65. Nicolas Oliveira), Sebastian Stolze (46. Benedikt Bauer), Florian Dietz (46. Dustin Forkel) - Trainer: Michael Wimmer
Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 14073
Tore: 1:0 Fridolin Wagner (27.), 2:0 Patrick Kammerbauer (64.)

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
2
2
Abpfiff

Es ging katastrophal los für die gebeutelten Löwen - 0:2 nach acht Minuten! Anschließend berappelten sich die Sechziger. Nach einem Platzverweis für die Kölner sprang beim Debüt von Alper Kayabunar zumindest noch ein 2:2 heraus.

TSV 1860 München: René Vollath, Sean Dulic, Clemens Lippmann (46. Patrick Hobsch), Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Marvin Rittmüller, Thore Jacobsen, Max Christiansen (69. Tunay Deniz), Maximilian Wolfram (86. David Philipp), Kevin Volland (24. Sigurd Haugen), Florian Niederlechner - Trainer: Alper Kayabunar
Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Frank Ronstadt (46. Joel Agyekum), Simon Handle, Florian Engelhardt (59. Lucas Wolf), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (64. Benjamin Zank), David Otto (46. Meiko Sponsel), Leonhard Münst - Trainer: Marian Wilhelm
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) - Zuschauer: 15000
Tore: 0:1 Lex-Tyger Lobinger (4. Handelfmeter), 0:2 David Otto (8.), 1:2 Max Christiansen (41.), 2:2 Patrick Hobsch (52.)
Gelb-Rot: Lars Dietz (36./Viktoria Köln/)

Heute, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
2
2
Abpfiff

Einen ultraspäten Punkt holten die Schanzer noch in Verl. Simon Lorenz traf in der 96. Minute zum 2:2-Ausgleich. So wirklich vom Fleck kommt der FCi aber nicht.

SC Verl: Philipp Schulze, Michel Stöcker (79. Niko Kijewski), Fynn Otto, Paul Lehmann, Martin Ens, Berkan Taz (90. Marco Mannhardt), Timur Gayret, Joshua Eze (65. Yari Otto), Dennis Waidner, Dominik Steczyk (65. Jonas Arweiler), Alessio Besio (79. Julian Stark)
FC Ingolstadt 04: Markus Ponath (45. Kai Eisele), Marcel Costly, Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Lukas Fröde (33. Max Plath), Max Besuschkow, Frederik Carlsen, Gustav Christensen (78. Davide Sekulovic), Frederik Christensen (77. Mads Borchers)
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2753
Tore: 1:0 Dominik Steczyk (12.), 1:1 Frederik Christensen (66.), 2:1 Jonas Arweiler (90.), 2:2 Simon Lorenz

