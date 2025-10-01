Schweinfurt geht wieder unter - Löwen stoppen freien Fall

Kein guter Abend für die bayerischen Drittligisten. Der TSV 1860 München und der FC Ingolstadt 04 erkämpften sich nach Rückständen zumindest noch einen Punkt, der 1. FC Schweinfurt 05 und der SSV Jahn Regensburg gingen hingegen leer aus.
SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Niklas Kölle, Jan Boller, Max Scholze, Marcel Seegert, Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Elias Löder (78. Evan Brown), Dennis Chessa (62. Paul-Philipp Besong), André Becker (62. Lucas Röser), Leon Dajaku (78. Ben Westermeier)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Devin Angleberger (60. Kevin Fery), Thomas Meißner, Pius Krätschmer (79. Nico Grimbs), Ekin Çelebi (71. Lauris Bausenwein), Kristian Böhnlein, Jakob Tranziska (79. Nick Doktorczyk), Johannes Geis, Joshua Endres, Uche Obiogumu (46. Sebastian Müller)
Schiedsrichter: Michael Näther (Neschwitz) - Zuschauer: 8552
Tore: 1:0 Dennis Chessa (14.), 1:1 Joshua Endres (18.), 2:1 Niklas Kölle (20.), 3:1 Elias Löder (73.), 4:1 Niklas Kölle (78.), 5:1 Lucas Röser (83.)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Theo Janotta, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (78. Frederik Christensen), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner (61. Bryan Henning), Lars Kehl (85. Kai Pröger), Luc Ihorst (61. Ismail Badjie), Robin Meißner (78. Bernd Riesselmann) - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Timo Schultz - Trainer: Ferydoon Zandi
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele, Leopold Wurm, Felix Strauss, Noel Eichinger (78. Phil Beckhoff), Philipp Müller, Adrian Fein, Eric Hottmann (70. Dejan Galjen), Davis Asante (65. Nicolas Oliveira), Sebastian Stolze (46. Benedikt Bauer), Florian Dietz (46. Dustin Forkel) - Trainer: Michael Wimmer
Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 14073
Tore: 1:0 Fridolin Wagner (27.), 2:0 Patrick Kammerbauer (64.)
TSV 1860 München: René Vollath, Sean Dulic, Clemens Lippmann (46. Patrick Hobsch), Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Marvin Rittmüller, Thore Jacobsen, Max Christiansen (69. Tunay Deniz), Maximilian Wolfram (86. David Philipp), Kevin Volland (24. Sigurd Haugen), Florian Niederlechner - Trainer: Alper Kayabunar
Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Frank Ronstadt (46. Joel Agyekum), Simon Handle, Florian Engelhardt (59. Lucas Wolf), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Lex-Tyger Lobinger (64. Benjamin Zank), David Otto (46. Meiko Sponsel), Leonhard Münst - Trainer: Marian Wilhelm
Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) - Zuschauer: 15000
Tore: 0:1 Lex-Tyger Lobinger (4. Handelfmeter), 0:2 David Otto (8.), 1:2 Max Christiansen (41.), 2:2 Patrick Hobsch (52.)
Gelb-Rot: Lars Dietz (36./Viktoria Köln/)
SC Verl: Philipp Schulze, Michel Stöcker (79. Niko Kijewski), Fynn Otto, Paul Lehmann, Martin Ens, Berkan Taz (90. Marco Mannhardt), Timur Gayret, Joshua Eze (65. Yari Otto), Dennis Waidner, Dominik Steczyk (65. Jonas Arweiler), Alessio Besio (79. Julian Stark)
FC Ingolstadt 04: Markus Ponath (45. Kai Eisele), Marcel Costly, Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Lukas Fröde (33. Max Plath), Max Besuschkow, Frederik Carlsen, Gustav Christensen (78. Davide Sekulovic), Frederik Christensen (77. Mads Borchers)
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2753
Tore: 1:0 Dominik Steczyk (12.), 1:1 Frederik Christensen (66.), 2:1 Jonas Arweiler (90.), 2:2 Simon Lorenz