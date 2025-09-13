Schweinfurt feiert Befreiungsschlag - Thomann & Frisorger suspendiert!

Was für ein Ritt für die Schnüdel in Ingolstadt - und was für eine Erleichterung am Ende! Nach vier Pleiten zum Auftakt und ohne einen eigenen Torerfolg wurden bereits Stimmen laut, den 05ern fehle es schlicht an der Qualität für die 3. Liga. Das Totopokal-Aus am Dienstag beim Regionalligisten Aschaffenburg (8:9 n.E.) half da sicher auch nicht weiter, die Gemüter zu beruhigen.

Aber die Schweinfurter haben die richtige Antwort in Ingolstadt gegeben und setzten sich mit 3:2 bei den Schanzern durch. Mann des Tages war Johannes Geis, der zuletzt arg kritisiert wurde, aber im Audi-Sportpark an allen drei Treffern beteiligt war. Es war eine Achterbahnfahrt für die Gäste aus Unterfranken. Frühe Führung, dann drehte der FCI die Partie, und in der 87. Minute dann der Siegtreffer durch Kristian Böhnlein. Ekstase bei den mitgereisten Schweinfurter Fans! Die ersten Punkte waren damit sicher.



Wasser in den Wein des aus Schnüdel-Sicht tollen Samstags waren zwei Personalmeldungen: Am Rande der Partie wurde bekannt, dass Martin Thomann und Kevin Frisorger nicht mehr Teil des Kaders und bis auf Weiteres suspendiert sind.

Alles auf einen Blick:

FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Marcel Costly, Simon Lorenz, Elias Decker (66. Gustav Christensen), Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Lukas Fröde (85. Emre Gül), Max Besuschkow, Frederik Carlsen (85. Julian Kügel), Mads Borchers (55. Frederik Christensen), Yann Sturm (66. Max Plath)

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Lauris Bausenwein (89. Luca Trslic), Devin Angleberger, Johannes Geis, Michael Dellinger (69. Jakob Tranziska), Joshua Endres (74. Nils Piwernetz), Manuel Wintzheimer (73. Kristian Böhnlein)

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 3790

Tore: 0:1 Johannes Geis (3.), 1:1 Yann Sturm (36.), 2:1 Yannick Deichmann (38.), 2:2 Manuel Wintzheimer (54.), 2:3 Kristian Böhnlein (87.)

Rot: Ekin Çelebi (71./1. FC Schweinfurt 05/)

Gelb-Rot: Emre Gül (90./FC Ingolstadt 04/)

Besondere Vorkommnisse: Michael Dellinger (1. FC Schweinfurt 05) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Markus Ponath (59.).