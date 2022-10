Schweinfurt bestraft Vilzinger Fehler eiskalt Mit zwei individuellen Fehlern ebnet die DJK Vilzing dem FC Schweinfurt den Weg zum 2:1 (2:1)-Auswärtserfolg.

Tabellarisch gesehen ist für die DJK Vilzing am 17. Spieltag trotz dem 1:2 (1:2) Heimniederlage gegen den FC Schweinfurt nichts passiert. Noch immer sind es zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Doch die Art und Weise wie Trettenbach & Co. diese Partie verloren gaben, dürfte den Verantwortlichen am Huthgarten nicht nur leichte Kopfschmerzen bereiten.

Die Partie gegen die „Schnüdel“ aus Schweinfurt wurde auch von Verbandsseite im Vorfeld als Risikospiel eingestuft, so war am Huthgarten auch diesmal sehr viel Polizeipräsenz zugegen. Die DJK fand gut in die Partie, gleich in der ersten Minute hatte Kordick den ersten Abschluss der Partie, doch er rutschte noch aus, sodass er keinen Druck mehr hinter den Ball brachte. In der fünften Minute bewahrte Sandro Weber sein Team vor dem Rückstand, als nach einer Freistoßflanke die DJK im eigenen Strafraum einen Querschläger produzierte, Zeller kam so an die Kugel, doch der Vilzinger Schlussmann war zur Stelle. In der 14. Minute segelte eine Schweinfurter Flanke in den DJK Strafraum, am zweiten Pfosten kam Wolf gerade noch per Kopf an den Ball, denn direkt hinter ihm stand bereits Jabiri bereit zum einköpfen. In der 16. Minute ließ die DJK einmal ihre Qualität aufblitzen, als Jünger und Kordick mit einem Doppelpass die FC Abwehr aushebelten, Kordick zog im Strafraum quer zum Tor, sodass er noch weitere Schweinfurter aussteigen ließ um dann überlegt zur Führung einzuschieben. In der Folge hatte Schweinfurt nicht die zwingende Idee, die tief stehende DJK Mannschaft auszuhebeln, sodass man sich auch keine zwingende Torchance erspielen konnte.

So musste wie schon in den Vorwochen auch, in der 26. Minute ein individueller Fehler der DJK zum Ausgleich herhalten. Feuersänger holte im Strafraum völlig übermotiviert und unnötig Moll von den Beinen, den fälligen Elfmeter verwandelte Jabiri zum Ausgleich. Auch den zweiten Schweinfurter Treffer in der 33. Minute muss die DJK Hintermannschaft auf ihre Kappe nehmen, allen voran Keeper Sandro Weber, dem gleich zwei Patzer unterliefen. Zunächst misslang ihm nach einem Rückpass der Schuss nach vorne, sodass die Schweinfurter die Kugel abfingen, anschließend holte Feuersänger, seinen Gegenspieler 20 Meter vor dem Tor von den Beinen. Jabiri trat den Freistoß, doch Weber ließ den eher harmlos getretenen Schuss passieren zum 1:2. In der 42. Minute musste Schweinfurts Aigner nachdem er den Ball weggeschossen hatte, mit Gelb-Rot vom Feld. So konnte die DJK eine komplette Hälfte in Überzahl agieren, aber hier wurde das derzeitige Offensivdilemma der Schwarz-Gelben erst so richtig sichtbar. Denn in der zweiten Hälfte schaffte man es zu keiner Zeit die Schweinfurter Hintermannschaft, die in Unterzahl leidenschaftlich kämpfte ernsthaft in Gefahr zu bringen.

In der 51. Minute schlug Kufner einen weiten Ball nach vorne, Schweinfurts Keeper Stephan kam aus seinem Kasten heraus und war so vor Kordick am Ball, doch er ließ das Leder wieder aus, doch Kordick war davon so überrascht, dass er nichts damit anfangen konnte. In der 64. Minute beförderte Müller eine Freistoßflanke in den Strafraum, Schweinfurt brachte den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone, sodass Stowasser abziehen konnte, doch der Abschluss war viel zu ungefährlich. In der 67. Minute spielte die DJK auf Abseits, dass misslang aber, sodass Jabiri frei vor Weber auftauchte, dieser verhinderte aber mit einer starken Parade das 1:3. in den letzten 20 Minuten passierte dann auf beiden Seiten nichts mehr, mit der letzten Aktion des Spiels holte sich dann Christian Kufner völlig unnötig noch die Gelb-Rote Karte nach einem absichtlichen Handspiel ab.