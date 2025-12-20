 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Vertrautes Bild der Hinrunde in der 3. Liga: Bedröppelte Gesichter bei den Spielern von Schweinfurt 05, jubelnde Gegner - so auch am heutigen Samstag in Aue.
Schweinfurt beendet Horror-Hinrunde mit 0:4-Klatsche in Aue

Samstag - 19. Spieltag: Ingolstadt kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat sich mit einer 0:4-Pleite beim FC Erzgebirge Aue in die kurze Winterpause der 3. Liga verabschiedet, der FC Ingolstadt 04 mit einem 2:2 bei Waldhof Mannheim.

17. Pleite im 19. Spiel - der 1. FC Schweinfurt 05 hat auch das letzte Spiel 2025 verloren. Die Schnüdel kassierten beim FC Erzgebirge Aue am Samstagnachmittag eine deutliche 0:4-Pleite und demonstrierten zum wiederholten Mal: Für die 3. Liga reicht`s in der aktuellen Konstellation einfach qualitativ nicht. Man darf gespannt sein, was sich beim FC 05 in der Winterpause tut.

Alles auf einen Blick:

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Schweinfurt 05 4:0 (2:0)
FC Erzgebirge Aue: Louis Lord, Erik Majetschak (83. Anthony Barylla), Pascal Fallmann, Ryan Malone, Eric Uhlmann (75. Luan Simnica), Tristan Zobel, Moritz Seiffert (75. Erik Weinhauer), Marvin Stefaniak, Boris Tashchy (65. Julian Günther-Schmidt), Mika Clausen (75. Jamilu Collins), Jannic Ehlers
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Leonard Langhans (64. Kristian Böhnlein), Lucas Zeller (83. Thomas Meißner), Pius Krätschmer, Ekin Çelebi (71. Altin Ibisi), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger, Johannes Geis, Joshua Endres (83. Erik Shuranov), Jakob Tranziska, Nico Grimbs (64. Manuel Wintzheimer)
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 10503
Tore: 1:0 Pius Krätschmer (21. Eigentor), 2:0 Ryan Malone (45.), 3:0 Erik Majetschak (58.), 4:0 Marvin Stefaniak (90.+3)

Bitter für die Schanzer! Der FC Ingolstadt sah schon wie der Sieger aus, doch dann schlug der Waldhof doch noch zu. In der sechsten Minute der Nachspielzeit kassierten die Oberbayern noch den Treffer zum 2:2-Endstand (90.+6). Der FCI überwintert damit auf dem 14. Tabellenplatz, nur zwei Punkte vor der Abstiegszone.


Alles auf einen Blick:


SV Waldhof Mannheim – FC Ingolstadt 04 2:2 (0:1)
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Tim Sechelmann (88. Malte Karbstein), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Janne Sietan (65. Arianit Ferati), Adama Diakhaby, Diego Michel, Samuel Abifade, Terrence Boyd, Felix Lohkemper, Emmanuel Iwe (58. Masca)
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Mattis Hoppe, Jonas Scholz, Lukas Fröde, Max Plath, Gustav Christensen (22. Jasper Maljojoki), Dennis Kaygin (88. Davide Sekulovic), Frederik Carlsen, Mads Borchers (65. Ognjen Drakulic)
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 9802
Tore: 0:1 Marcel Costly (33.), 1:1 Lukas Fröde (55. Eigentor), 1:2 Ognjen Drakulic (75.), 2:2 Masca (90.+6)

