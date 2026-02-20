Schweinfurt 05 & Jermaine Jones: Vertrag bis Sommer - und dann?

Jermaine Jones bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz in Schweinfurt. – Foto: Imago Images

Turbulente Tage liegen hinter dem 1. FC Schweinfurt 05. Und so schnell dürfte rund ums Sachs-Stadion auch keine Ruhe einkehren. Die Installation von Jermaine Jones als neuen Trainer hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Wenn der FC 05 dem tristen Alltag in der 3. Liga schlagzeilenträchtig für eine Zeit lang entkommen wollte, dann ist das gelungen. Die Fußballfans warten nun gebannt darauf, wie sich der Deutsch-Amerikaner bei seinem Debüt im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg schlägt. Die große Frage lautet, wenn sich die erste Aufregung ein wenig gelegt hat: Was haben Schweinfurt 05 und Jermaine Jones vor?

Der Vertrag des ehemaligen Bundesliga-Stars läuft zunächst bis Saisonende. Viel gewinnen wird der 44-Jährige vermutlich wohl nicht mehr können bei 17 (!) Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Die vorsichtig formulierte Vertragslaufzeit bis Saisonende ist ein Indiz dafür, dass sich beide Seiten noch scheuen, zusammen einen Neustart in der Regionalliga auszurufen. Eine Weiterbeschäftigung schließt Jones aber nicht aus. "Wir haben nicht gesagt, im Sommer ist es dann definitiv zu Ende. Wir wollen uns zunächst auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir würden uns freuen, wenn wir es noch schaffen und drin bleiben. Im Sommer wird es dann Gespräche geben, wie es weitergeht", erklärte der gebürtige Frankfurter auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz. Jones wird weiterhin in der Nähe von Aschaffenburg leben. Eine einfache Fahrtzeit von rund 90 Minuten sei für ihn kein Problem.



Wenig zu gewinnen, halbherzige Vertragslaufzeit - was soll das Ganze also? Jones gibt sich kämpferisch, aber was soll er ehrlich gesagt auch sonst sagen? "Ich denke, es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Klar, alle haben Schweinfurt schon abgeschrieben. Aber ich bin sicher, die Mannschaft hat mehr Qualität, als es der letzte Tabellenplatz aussagt. Für mich ist es die erste Station als Trainer in Deutschland. Respekt, Disziplin, Ehrgeiz, diese Tugenenden will ich hier verkörpern, und ich will positiv rangehen. Kampfgeist hat mich auch in meiner Karriere als Spieler ausgezeichnet. Und rechnerisch sind wir noch nicht abgestiegen. Ich bin der Meinung, da ist noch was drin. Klar ist das eine Mammutaufgabe, aber wir können durchaus am Ende noch etwas erreichen."



