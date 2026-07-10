Schweinfurt 05: Prodanovic soll die Doktorczyk-Lücke schließen

Jason Prodanovic (li.) hat sich Schweinfurt 05 angeschlossen. Nick Doktorczyk (re.) hat den FC 05 Richtung FSV Frankfurt verlassen. – Foto: VfR Aalen/Max Kilian

Das Personalkarussell dreht sich in diesen Tagen kräftig beim 1. FC Schweinfurt 05. Viele bekannte Gesichter aus der Vorsaison werden nicht mehr dabei sein, wenn die Schnüdel am 23. Juli die Regionalliga-Saison beim TSV Aubstadt eröffnen. Zumal sich mit Kristian Böhnlein eine Identifikationsfigur im Test gegen Zwickau auch noch schwer verletzt hat und lange ausfallen wird. ( FuPa berichtete! ) Während Coach Jan Gernlen die neu zusammengewürfelte Mannschaft auf die Saison vorbereitet, wird im Hintergrund weiter fleißig am Kader gebastelt. Mit Jason Prodanovic ist ein neuer Außenverteidiger da, der die Lücke schließen soll, die Nick Doktorczyk mit seinem Wechsel zum FSV Frankfurt hinterlassen hat.

Nick Doktorczyk war dem Lockruf seines Ex-Coach Victor Kleinhenz gefolgt und spielt ab sofort in der Regionalliga Südwest. Sein alter, neuer Trainer meint dazu: "Mit Nick gewinnen wir einen schnellen und zweikampfstarken Defensivspezialisten mit einer starken Spieleröffnung. Er hat in seinen ersten Herrenjahren eine spannende Entwicklung genommen und dabei gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Ich bin überzeugt, dass er sich bei uns schnell einleben und unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten wichtige Impulse geben wird", so Kleinhenz.

Doktorczyk tat sich in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga zunächst schwer, biss sich dann aber rein und durfte immerhin im Verlauf der Saison noch elfmal von Beginn an ran. Der 20-Jährige hinterlässt zweifelsohne eine Lücke auf der rechten Außenbahn. Diese soll Jason Prodanovic nun versuchen zu schließen. Der 25-Jährige kann einiges an Regionalliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim KFC Uerdingen, Holstein Kiel II und dem FC Augsburg II vorweisen. Ausgebildet wurde er auf höchstem Niveau beim MSV Duisburg, sowie bei Rot-Weiss Essen und bei Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison war Prodanovic für den VfR Aalen am Ball und stieg mit den Schwaben als Meister der Oberliga Baden-Württemberg in die Regionalliga Südwest auf.

Coach Jan Gernlein hält große Stücke auf den Neuen: "Mit Jason bekommen wir einen flexiblen Flügelspieler, der uns mit seiner Physis, aber auch seinem offenen und herzlichen Charakter überzeugt hat. Er bringt eine sportliche Qualität mit, die wir vom Kaderprofil noch gesucht hatten. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."