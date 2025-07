Schweinfurt 05: Neue Liga, neues Bier - Termin für 1. Heimspiel steht

Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf kommentiert meint zur neuen Bierpartnerschaft: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Mönchshof BrauSpezialitäten, welche über eine langjährige Erfahrung im Eventgeschäft - unter anderem auch in Schweinfurt - verfügen. In unseren gemeinsamen Gesprächen haben wir viele Schnittmengen festgestellt. Uns verbindet der Ehrgeiz, aus dieser Kooperation eine für beide Seiten wertvolle Partnerschaft zu machen."

Indes hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die beiden Auftaktspieltage in der 3. Liga genau terminiert. So debütieren die Schnüdel am Sonntag, den 03. August um 16:30 Uhr beim FC Viktoria Köln. Am Freitag, den 08. August um 19 Uhr steht dann der Heimauftakt an. Die Fans dürfen sich auf den Kracher gegen den FC Energie Cottbus freuen. Die Lausitzer mischten in der vergangenen Saison lange ganz vorne mit.