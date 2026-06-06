Schweinfurt 05 holt Perspektivspieler vom Club

„Bereits in den letzten Jahren war es Teil der Ausrichtung, eigene Talente nach ihrer Ausbildung wieder nach Schweinfurt zu holen“, sagt FC-05-Trainer Jan Gernlein in einer entsprechender Presseaussendung. „Esad hatte lehrreiche Jahre in Nürnberg und sich dort toll weiterentwickelt. Er ist ein absolut feiner Junge, der dem Verein eng verbunden ist. Wir werden ihn Schritt für Schritt im Herrenbereich ankommen lassen und freuen uns ihn dabei zu begleiten.“ Auch Kaderplaner Jürgen Hein freut sich, „dass Esad wieder den Weg zurück in die Heimat gefunden hat“. Akgün sei ein „Perspektivspieler, den wir sukzessive ins Team einbauen wollen und werden“.



Esad Akgün selbst blickt mit Vorfreude auf sein Engagement bei den Schnüdeln: „Es ist ein besonderes Gefühl, wieder hier zu sein. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, die Mannschaft, das Umfeld und die Fans kennenzulernen. Jetzt gilt der volle Fokus der kommenden Aufgabe. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team auf dem Platz zu stehen, hart zu arbeiten und alles für den Verein zu geben. Auf eine erfolgreiche Zeit – ich freue mich auf die Herausforderung“, sagt der 19-Jährige. Bis dato hatten die Schweinfurter die Verpflichtungen von Rückkehrer Kevin Frisorger, Maximilian Stahl, Julian Brätz und Lukas Mrozek (alle TSV Aubstadt) sowie Jan Mottl (SpVgg Ansbach) bekanntgegeben.