Schweinfurt 05 feiert nächsten Heimsieg: Hätte, hätte, Fahrradkette...

Geht doch! Der 1. FC Schweinfurt 05 hat in der 3. Liga das zweite Heimspiel in Folge gewonnen. Am Samstagnachmittag setzten sich die Unterfranken verdient mit 3:1 gegen die Bundesligareserve des VfB Stuttgart durch.
Die neue Heimstärke wird dennoch zu spät kommen bei 16 Punkten Rückstand ans rettende Ufer. Aber: Die Schweinfurter brauchen sich nicht nachsagen zu lassen, die Saison abzuschenken. Dieses Mal drehten die 05er den Spieß um und siegten durch zwei späte Treffer von Johannes Geis - traumhaft per Freistoß - und Manuel Wintzheimer. Allzu hatten die Schnüdel im bisherigen Saisonverlauf in der Schlussphase den Knockout kassiert...
Stuttgarts Coach Nico Willig sprach im Anschluss an die Partie von einem verdienten Sieg der Hausherren. Sein Team sei nach dem Ausgleich "ein Stück weit im Vogelwild-Modus gewesen" und hätte es deshalb verpasst, Zählbares mit in die Schwabenmetropole zu nehmen.
1. FC Schweinfurt 05 – VfB Stuttgart II 3:1 (0:0)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Lauris Bausenwein (27. Joshua Endres) (78. Sebastian Müller), Leonard Langhans, Lucas Zeller (54. Nick Doktorczyk), Pius Krätschmer (76. Winners Osawe), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (78. Tim Latteier), Devin Angleberger, Johannes Geis, Manuel Wintzheimer
VfB Stuttgart II: Stefan Drljaca, Maximilian Herwerth, Leny Meyer (83. Dominik Nothnagel), Tim Köhler (64. Alexander Groiß), Samuele Di Benedetto, Christopher Olivier, Mirza Catovic, Lauri Penna (64. Kenny Freßle), Noah Darvich, Justin Diehl (46. Mohamed Sankoh), Mansour Ouro-Tagba (46. Abdenego Nankishi)
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 2267
Tore: 1:0 Ekin Çelebi (49.), 1:1 Noah Darvich (59.), 2:1 Johannes Geis (87.), 3:1 Manuel Wintzheimer (89.)