Schweinfurt 05 feiert nächsten Heimsieg: Hätte, hätte, Fahrradkette...

Damit haben die Schnüdel aus den vergangenen drei Heimspielen respektable sieben Zähler geholt. Nicht wenige der gut 2.200 Zuschauer werden sich auf dem Nachhauseweg gedacht haben: "Ach, hätten sie doch von Anfang an zuhause so stark gepunktet. Dann wäre viel mehr drin gewesen." Hätte, hätte, Fahrradkette...

Die neue Heimstärke wird dennoch zu spät kommen bei 16 Punkten Rückstand ans rettende Ufer. Aber: Die Schweinfurter brauchen sich nicht nachsagen zu lassen, die Saison abzuschenken. Dieses Mal drehten die 05er den Spieß um und siegten durch zwei späte Treffer von Johannes Geis - traumhaft per Freistoß - und Manuel Wintzheimer. Allzu hatten die Schnüdel im bisherigen Saisonverlauf in der Schlussphase den Knockout kassiert...