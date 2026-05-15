Schweinfurt 05: Böhnlein & Dellinger gehen mit in die Regionalliga Die zwei Routiniers und Identifikationsfiguren bleiben an Bord von PM/mwi · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser

Kristian Böhnlein (li.) und Michael "Mike" Dellinger gehen mit Schweinfurt 05 den Weg zurück von der 3. Liga in die Regionalliga. – Foto: Max Kilian

Beim FC Schweinfurt 05 haben die ersten Spieler ihre Verträge für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga verlängert. Mit Mittelfeldspieler Kristian Böhnlein und Mittelstürmer Michael Dellinger bleiben zwei Routiniers und Identifikationsfiguren der Schnüdel an Bord.

"Böhni und Mike waren die ersten, mit denen wir Gespräche geführt haben. Sie verkörpern genau die Persönlichkeiten, die wir für die Neuausrichtung brauchen", sagt Kaderplaner Jürgen Hein: "Wettkampftypen mit Ausstrahlung, die sich mit dem FC Schweinfurt 05 identifizieren. Charaktere, die eine Mannschaft führen und junge Spieler unterstützen können. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass Mike und Böhni zugesagt haben und den gemeinsamen Weg mit uns gehen." Kristian Böhnlein, 36, spielt bereits seit 2020 für die Schnüdel. Er kam in der ablaufenden Drittligasaison auf 31 Einsätze mit drei Toren und zwei Vorlagen. Insgesamt stehen in seiner Karriere 290 Einsätze in der Regionalliga Bayern mit 40 Treffern und 40 Assists zu Buche. "Wir bekommen neben seiner Erfahrung auch eine gewisse Torgefahr und Abgezocktheit von ihm, da er die Regionalliga bestens kennt", freut sich auch Trainer Jan Gernlein. "Ich freue mich sehr, dass der Kapitän der Aufstiegsmannschaft vom letzten Jahr weiterhin an Bord bleibt."

Der gebürtige Schweinfurter Michael Dellinger, 33, kam zur Aufstiegssaison im Sommer 2024 zum FC 05. In 30 Spielen steuerte er 14 Treffer und sieben Assists zu dem Erfolg bei. In der Drittligasaison kam er bislang auf 20 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). "Mike ist damals gekommen, um zu bleiben. Und ich bin mir sicher, dass er nächste Saison für uns ein wichtiger Faktor auf und neben dem Platz sein wird", meint Gernlein. "Nach dem ersten persönlichen Treffen wusste ich, dass er eine sehr wichtige Rolle bei uns einnehmen kann." Kristian Böhnlein freut sich sehr über die Verlängerung bei den Grün-Weißen: "Ich bin mit meiner Familie in Schweinfurt zuhause, der FC und die Fans liegen mir sehr am Herzen", sagt der Mittelfeldspieler und fügt an: "Ich möchte Verantwortung übernehmen und dabei helfen, ein neues Kapitel mitzugestalten nach Markus Wolf, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Auch mit 36 Jahren habe ich den Drang, etwas zu bewegen und gemeinsam mit den neuen Verantwortlichen und dem neuen, alten Trainer Jan Gernlein unter anderen Voraussetzungen eine gute Rolle in der Regionalliga zu spielen."