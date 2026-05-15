Kristian Böhnlein (li.) und Michael "Mike" Dellinger gehen mit Schweinfurt 05 den Weg zurück von der 3. Liga in die Regionalliga. – Foto: Max Kilian
Schweinfurt 05: Böhnlein & Dellinger gehen mit in die Regionalliga
Die zwei Routiniers und Identifikationsfiguren bleiben an Bord
von PM/mwi · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser
Beim FC Schweinfurt 05 haben die ersten Spieler ihre Verträge für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga verlängert. Mit Mittelfeldspieler Kristian Böhnlein und Mittelstürmer Michael Dellinger bleiben zwei Routiniers und Identifikationsfiguren der Schnüdel an Bord.
"Böhni und Mike waren die ersten, mit denen wir Gespräche geführt haben. Sie verkörpern genau die Persönlichkeiten, die wir für die Neuausrichtung brauchen", sagt Kaderplaner Jürgen Hein: "Wettkampftypen mit Ausstrahlung, die sich mit dem FC Schweinfurt 05 identifizieren. Charaktere, die eine Mannschaft führen und junge Spieler unterstützen können. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass Mike und Böhni zugesagt haben und den gemeinsamen Weg mit uns gehen."
Kristian Böhnlein, 36, spielt bereits seit 2020 für die Schnüdel. Er kam in der ablaufenden Drittligasaison auf 31 Einsätze mit drei Toren und zwei Vorlagen. Insgesamt stehen in seiner Karriere 290 Einsätze in der Regionalliga Bayern mit 40 Treffern und 40 Assists zu Buche. "Wir bekommen neben seiner Erfahrung auch eine gewisse Torgefahr und Abgezocktheit von ihm, da er die Regionalliga bestens kennt", freut sich auch Trainer Jan Gernlein. "Ich freue mich sehr, dass der Kapitän der Aufstiegsmannschaft vom letzten Jahr weiterhin an Bord bleibt."
Der gebürtige Schweinfurter Michael Dellinger, 33, kam zur Aufstiegssaison im Sommer 2024 zum FC 05. In 30 Spielen steuerte er 14 Treffer und sieben Assists zu dem Erfolg bei. In der Drittligasaison kam er bislang auf 20 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). "Mike ist damals gekommen, um zu bleiben. Und ich bin mir sicher, dass er nächste Saison für uns ein wichtiger Faktor auf und neben dem Platz sein wird", meint Gernlein. "Nach dem ersten persönlichen Treffen wusste ich, dass er eine sehr wichtige Rolle bei uns einnehmen kann."
Kristian Böhnlein freut sich sehr über die Verlängerung bei den Grün-Weißen: "Ich bin mit meiner Familie in Schweinfurt zuhause, der FC und die Fans liegen mir sehr am Herzen", sagt der Mittelfeldspieler und fügt an: "Ich möchte Verantwortung übernehmen und dabei helfen, ein neues Kapitel mitzugestalten nach Markus Wolf, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Auch mit 36 Jahren habe ich den Drang, etwas zu bewegen und gemeinsam mit den neuen Verantwortlichen und dem neuen, alten Trainer Jan Gernlein unter anderen Voraussetzungen eine gute Rolle in der Regionalliga zu spielen."
Mike Dellinger blickt ebenso mit Vorfreude auf die Zukunft bei den Schnüdeln: "Der neue Weg, den der FC Schweinfurt 05 jetzt einschlagen möchte, passt zu meiner Lebenssituation und ich will dabei bewusst vorangehen, unabhängig davon, wer vom aktuellen Team bleibt oder geht. Gerade nach einem Abstieg finde ich es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und für den Verein da zu sein. Ich glaube daran, dass wir gemeinsam wieder etwas aufbauen und erfolgreich sein können. Darauf freue ich mich sehr", sagt der Angreifer, der nach einer verkorksten Spielzeit nach vorne blickt: "Natürlich hätte sich jeder einen anderen Ausgang für diese Saison gewünscht. Man ist abgestiegen und sehr enttäuscht, aber genau in solchen Momenten zeigt sich, was einem der Verein bedeutet. Für mich war schnell klar, dass ich diesen Weg weiter mitgehen möchte. Ich bin ein Schweinfurter, meine ganze Familie lebt hier und es bedeutet mir persönlich sehr viel, nah bei meiner Familie zu sein und gleichzeitig für meinen Heimatverein auf dem Platz zu stehen."