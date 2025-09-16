 2025-09-16T08:29:04.993Z

Ligavorschau
Mit viel Schwung gehen die Schweinfurter ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg.
Mit viel Schwung gehen die Schweinfurter ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg. – Foto: Sven Leifer

Schweinfurt 05 bereit für die Invasion der makellosen Zebras

Dienstag: Englische Woche in der 3. Liga beschert den Schnüdeln das Heimspiel gegen den perfekt gestarteten MSV Duisburg

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
3. Liga
MSV Duisburg
Schweinfurt

Englische Woche in der 3. Liga! Nach dem Begreiungsschlag in Ingolstadt empfängt der 1. FC Schweinfurt 05 am Dienstagabend um 19 Uhr in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion den MSV Duisburg. Der Mitaufsteiger aus dem Ruhrpott hat einen traumhaften Saisonstart hingelegt und bislang alle fünf Partien gewonnen. Die Zebras führen damit die Tabelle souverän an. Erwartet wird, dass die Gäste von knapp 1.000 Fans begleitet werden.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

Das sagt Schweinfurts Coach Victor Kleinhenz vor dem Duell mit den Duisburgern: "Der MSV Duisburg steht nach fünf Spieltagen völlig zurecht an der Tabellenspitze und wird auch über die Saison gesehen um die Meisterschaft mitspielen. Für uns geht es nicht nur darum, unser Spiel weiter zu verbessern, sondern in dieser Englischen Woche auch punktemäßig nachzulegen. Das positive Erlebnis vom Wochenende hilft uns ganz sicher, gegen dieses Spitzenteam für eine Überraschung zu sorgen."

Viel zu feiern hatten bislang die Akteure des MSV Duisburg.
Viel zu feiern hatten bislang die Akteure des MSV Duisburg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Duisburgs Cheftrainer Dietmar Hirsch lässt vor dem Trip nach Unterfranken wissen: "Die Gastgeber sind schwer auszurechnen. Sie haben in unterschiedlichen Aufstellungen, Systemen und Grundordnungen gespielt. Aber Schweinfurt ist in der Liga angekommen. Und wenn man gewonnen hat, hat man auch Selbstvertrauen!"

Aufrufe: 016.9.2025, 10:15 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor