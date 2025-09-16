Schweinfurt 05 bereit für die Invasion der makellosen Zebras

Englische Woche in der 3. Liga! Nach dem Begreiungsschlag in Ingolstadt empfängt der 1. FC Schweinfurt 05 am Dienstagabend um 19 Uhr in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion den MSV Duisburg. Der Mitaufsteiger aus dem Ruhrpott hat einen traumhaften Saisonstart hingelegt und bislang alle fünf Partien gewonnen. Die Zebras führen damit die Tabelle souverän an. Erwartet wird, dass die Gäste von knapp 1.000 Fans begleitet werden.