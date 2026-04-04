Schweinfurt 05 auf Abschiedstour: Chancenlos beim Titelfavoriten

Den Schwung nach dem Vereins-Highlight gegen den FC Schalke 04 (2:0-Testspielsieg) konnte der 1. FC Schweinfurt 05 nicht mit in den Ligaalltag nehmen. Die Schnüdel verloren am Karsamstagnachmittag deutlich wie verdient mit 0:4 beim VfL Osnabrück. Die Niedersachsen festigten damit vor knapp 15.000 Zuschauern Tabellenplatz eins und marschieren schnurstracks Richtung 2. Liga. Auch die Schnüdel werden am Saisonende die Liga verlassen - allerdings in die andere Richtung...
VfL Osnabrück – 1. FC Schweinfurt 05 4:0 (2:0)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup, Patrick Kammerbauer (66. Kai Pröger), David Kopacz (81. Bryan Henning), Bjarke Jacobsen (74. Robert Tesche), Frederik Christensen, Lars Kehl (67. Ismail Badjie), Robin Meißner (74. Julian Kania) - Trainer: Timo Schultz
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Leonard Langhans, Thomas Meißner (68. Nico Grimbs), Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis (46. Winners Osawe), Kristian Böhnlein (61. Sebastian Müller), Devin Angleberger, Tim Latteier (61. Joshua Endres), Johannes Geis, Manuel Wintzheimer (46. Erik Shuranov) - Trainer: Jermaine Jones
Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 14.599
Tore: 1:0 Niklas Wiemann (27.), 2:0 Lars Kehl (37.), 3:0 Robin Meißner (61.), 4:0 Frederik Christensen (83.)