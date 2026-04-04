Schweinfurt 05 auf Abschiedstour: Chancenlos beim Titelfavoriten

Alles auf einen Blick:

Mangelnde Einstellung konnte man der Elf von Jermaine Jones im Stadion an der Bremer Brücke sicher nicht vorwerfen. Es war allerdings ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams erkennbar. Osnabrück legte in der ersten Hälfte mit zwei Treffern vor und machte nach einer Stunde mit dem 3:0 den Deckel drauf. Der Rest war Schaulaufen in lila-weiß. Und den Hausherren gelang in der Schlussphase noch ein weiterer Treffer zum hochverdienten 4:0-Endstand. Für die Schnüdel geht die Abschiedstour aus Liga drei am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Essen weiter. Bei einer Niederlage zuhause gegen RWE und entsprechenden Resultaten der Konkurrenz könnte der Abstieg dann auch rein rechnerisch schon fix sein...

VfL Osnabrück – 1. FC Schweinfurt 05 4:0 (2:0)

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup, Patrick Kammerbauer (66. Kai Pröger), David Kopacz (81. Bryan Henning), Bjarke Jacobsen (74. Robert Tesche), Frederik Christensen, Lars Kehl (67. Ismail Badjie), Robin Meißner (74. Julian Kania) - Trainer: Timo Schultz

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Leonard Langhans, Thomas Meißner (68. Nico Grimbs), Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis (46. Winners Osawe), Kristian Böhnlein (61. Sebastian Müller), Devin Angleberger, Tim Latteier (61. Joshua Endres), Johannes Geis, Manuel Wintzheimer (46. Erik Shuranov) - Trainer: Jermaine Jones

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 14.599

Tore: 1:0 Niklas Wiemann (27.), 2:0 Lars Kehl (37.), 3:0 Robin Meißner (61.), 4:0 Frederik Christensen (83.)