 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Schweinfurt 05 auf Abschiedstour: Chancenlos beim Titelfavoriten

31. Spieltag - Samstag: Schnüdel unterliegen beim Tabellenführer in Osnabrück mit 0:4

von Mathias Willmerdinger · 04.04.2026, 18:15 Uhr · 0 Leser
Jermaine Jones musste in Osnabrück eine 0:4-Niederlage erklären.
Jermaine Jones musste in Osnabrück eine 0:4-Niederlage erklären. – Foto: Imago Images

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VfL Osnabrück
Schweinfurt

Den Schwung nach dem Vereins-Highlight gegen den FC Schalke 04 (2:0-Testspielsieg) konnte der 1. FC Schweinfurt 05 nicht mit in den Ligaalltag nehmen. Die Schnüdel verloren am Karsamstagnachmittag deutlich wie verdient mit 0:4 beim VfL Osnabrück. Die Niedersachsen festigten damit vor knapp 15.000 Zuschauern Tabellenplatz eins und marschieren schnurstracks Richtung 2. Liga. Auch die Schnüdel werden am Saisonende die Liga verlassen - allerdings in die andere Richtung...

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
4
0
Abpfiff

Mangelnde Einstellung konnte man der Elf von Jermaine Jones im Stadion an der Bremer Brücke sicher nicht vorwerfen. Es war allerdings ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams erkennbar. Osnabrück legte in der ersten Hälfte mit zwei Treffern vor und machte nach einer Stunde mit dem 3:0 den Deckel drauf. Der Rest war Schaulaufen in lila-weiß. Und den Hausherren gelang in der Schlussphase noch ein weiterer Treffer zum hochverdienten 4:0-Endstand. Für die Schnüdel geht die Abschiedstour aus Liga drei am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Essen weiter. Bei einer Niederlage zuhause gegen RWE und entsprechenden Resultaten der Konkurrenz könnte der Abstieg dann auch rein rechnerisch schon fix sein...

Alles auf einen Blick:

VfL Osnabrück – 1. FC Schweinfurt 05 4:0 (2:0)
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup, Patrick Kammerbauer (66. Kai Pröger), David Kopacz (81. Bryan Henning), Bjarke Jacobsen (74. Robert Tesche), Frederik Christensen, Lars Kehl (67. Ismail Badjie), Robin Meißner (74. Julian Kania) - Trainer: Timo Schultz
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Leonard Langhans, Thomas Meißner (68. Nico Grimbs), Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Nikolaos Vakouftsis (46. Winners Osawe), Kristian Böhnlein (61. Sebastian Müller), Devin Angleberger, Tim Latteier (61. Joshua Endres), Johannes Geis, Manuel Wintzheimer (46. Erik Shuranov) - Trainer: Jermaine Jones
Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 14.599
Tore: 1:0 Niklas Wiemann (27.), 2:0 Lars Kehl (37.), 3:0 Robin Meißner (61.), 4:0 Frederik Christensen (83.)