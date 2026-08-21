Schweina hofft auf die "Pokalgesetze" Die Bilanz ist rabenschwarz, die Ausgangslage klar: Wenn der FC Schweina-Gumpelstadt in der 1. Hauptrunde des Thüringer Landespokals auf den FC An der Fahner Höhe trifft, geht der Landesklassist als Außenseiter ins Spiel. Doch gerade im Pokal gilt: Vergangene Ergebnisse schießen keine Tore. von André Hofmann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Minar

Zwei Westthüringer Vereine treffen aufeinander – ein Derby ist die Partie aber trotz der geografischen Einordnung nicht. Fast 70 Kilometer trennen Schweina im Wartburgkreis und die Fahner Höhe im Raum Dachwig-Döllstädt-Gräfentonna.

Die Bilanz spricht klar für die Gäste Die direkte Bilanz spricht deutlich für die Gäste. In den Thüringenliga-Duellen kassierte Schweina-Gumpelstadt zehn Niederlagen, holte nur einen Sieg und ein Unentschieden. Der letzte Erfolg datiert vom 14. Oktober 2017 – damals traf unter anderem René Heger zur Führung. Heute steht der frühere Spieler als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Auch die letzte Pokalbegegnung vor nahezu genau zwei Jahren ging klar an die Fahner Höhe. Am 17. August 2024 machten die Gäste mit drei Toren innerhalb von acht Minuten noch vor der Pause früh Nägel mit Köpfen und setzten sich am Ende souverän mit 4:1 durch. Auch diesmal reist die Fahner Höhe als Favorit an. Nach zwei Siegen zum Saisonstart erwartet Heger einen starken Gegner: „Fahner Höhe ist eine gestandene Verbandsligamannschaft. Sie sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet und haben eine kompakte Defensive.“ Schweina-Gumpelstadt musste in der Vorwoche zwar eine 0:1-Niederlage gegen Borsch hinnehmen, blickt nach zwei klaren Siegen zum Saisonstart aber dennoch zufrieden auf die ersten Wochen zurück. „Wir sind zufrieden mit dem Saisonstart. Wir befinden uns weiter im Umbruch und wissen, dass dieser Zeit benötigt. Die Niederlage gegen Borsch gehört für uns zum Lernprozess dazu. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt und waren auf Augenhöhe. Das bestärkt uns, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn wir an diesem Tag nicht unser bestes Spiel gemacht haben“, sagt Heger.

Seit zwei Jahren verantwortet er die Mannschaft. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga 2025 stabilisierte Heger das Team in der Landesklasse und führte es im vergangenen Jahr sogar direkt zur Meisterschaft. Auf den Aufstieg verzichtete der Verein allerdings.