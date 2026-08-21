Schweina hofft auf die "Pokalgesetze"

Zwei Westthüringer Vereine treffen aufeinander – ein Derby ist die Partie aber trotz der geografischen Einordnung nicht. Fast 70 Kilometer trennen Schweina im Wartburgkreis und die Fahner Höhe im Raum Dachwig-Döllstädt-Gräfentonna.
Die direkte Bilanz spricht deutlich für die Gäste. In den Thüringenliga-Duellen kassierte Schweina-Gumpelstadt zehn Niederlagen, holte nur einen Sieg und ein Unentschieden. Der letzte Erfolg datiert vom 14. Oktober 2017 – damals traf unter anderem René Heger zur Führung. Heute steht der frühere Spieler als Cheftrainer an der Seitenlinie.
Auch die letzte Pokalbegegnung vor nahezu genau zwei Jahren ging klar an die Fahner Höhe. Am 17. August 2024 machten die Gäste mit drei Toren innerhalb von acht Minuten noch vor der Pause früh Nägel mit Köpfen und setzten sich am Ende souverän mit 4:1 durch. Auch diesmal reist die Fahner Höhe als Favorit an. Nach zwei Siegen zum Saisonstart erwartet Heger einen starken Gegner: „Fahner Höhe ist eine gestandene Verbandsligamannschaft. Sie sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet und haben eine kompakte Defensive.“
Schweina-Gumpelstadt musste in der Vorwoche zwar eine 0:1-Niederlage gegen Borsch hinnehmen, blickt nach zwei klaren Siegen zum Saisonstart aber dennoch zufrieden auf die ersten Wochen zurück. „Wir sind zufrieden mit dem Saisonstart. Wir befinden uns weiter im Umbruch und wissen, dass dieser Zeit benötigt. Die Niederlage gegen Borsch gehört für uns zum Lernprozess dazu. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt und waren auf Augenhöhe. Das bestärkt uns, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn wir an diesem Tag nicht unser bestes Spiel gemacht haben“, sagt Heger.
Seit zwei Jahren verantwortet er die Mannschaft. Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga 2025 stabilisierte Heger das Team in der Landesklasse und führte es im vergangenen Jahr sogar direkt zur Meisterschaft. Auf den Aufstieg verzichtete der Verein allerdings.
Im Pokal soll nun vor allem das eigene Potenzial auf den Platz gebracht werden. „Es wird darauf ankommen, dass wir als Mannschaft einen guten Tag erwischen und unser Potenzial als Team ausschöpfen. Unsere jungen Spieler sollen weiter Erfahrung für ihre eigene Entwicklung sammeln“, erklärt der Schweinaer Coach.
Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade im Pokal können die Ergebnisse der vergangenen Jahre keine Tore mehr schießen. Schweina-Gumpelstadt will den eigenen Fans zeigen, dass der Landesklassist gegen einen Thüringenligisten bestehen kann. „Wir gehen das Spiel an wie alle anderen auch. Es sind 90 Minuten, in denen wir unseren Fans ein gutes Spiel zeigen wollen und sie mit unserer Leistung davon überzeugen wollen, dass sie beim nächsten Heimspiel wiederkommen. Der Pokal ist ein eigener Wettbewerb und den nehmen wir genauso ernst wie den Ligaalltag.“
Und welche Schlagzeile möchte René Heger nach dem Spiel am liebsten auf FuPa lesen? Der Schweinaer Trainer denkt dabei weniger an das nackte Ergebnis als an das, was seine Mannschaft auslösen soll: „Am liebsten wären mir ganz viele Interviews der Zuschauer, die es nicht erwarten können, wieder auf den Sportplatz zu kommen, um den Jungs beim Fußballspielen zuzusehen.“
Ob Schweina-Gumpelstadt die rabenschwarze Bilanz gegen die Fahner Höhe aufpolieren kann, entscheidet sich am Wochenende. Sicher ist aber schon vorher: Die zehn Niederlagen der Vergangenheit zählen dann nicht mehr. Der Pokal hat schließlich seine eigenen Gesetze.