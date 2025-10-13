Schweichs Nico Schäfer mit Hattrick innerhalb von 17 Minuten

Während die Spielgemeinschaft aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur nach der vierten Niederlage in Folge weiterhin tief im Untergeschoss der Liga festsitzt, sind die Tawerner nach zuletzt zwei Pleiten gegen Salmrohr (1:3) und Tarforst (0:5) in der Erfolgsspur zurückgekehrt. SV-Kapitän Tobias Düpré eröffnete in der 27. Minute den Torreigen, als er nach einer Ecke von Jonathan Konrad per Kopf zur Führung traf. In der Folge erspielte sich Tawern eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Nach dem Wechsel ging es Schlag auf Schlag. Johannes Weber verwertete eine tolle Vorarbeit von Leo Simons und Luca Grün zum 2:0 (50.). Zehn Minuten später war es Nico Kirch, der aus dem Fußgelenk zum 3:0 traf (60.), und sieben Minuten später mit dem 4:0 die Vorentscheidung erzwang. Weil Tawern die Zügel etwas schleifen ließ und Zewen etwas griffiger agierte, kamen die Gäste durch Tim Höfer nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Eric Pasucha zum ersten (74.) sowie durch Erik May zum zweiten Treffer (86.). Tawerns Trainer Benny Leis zeigte sich zufrieden mit „einem ordentlichen und mutigen Auftritt meiner Truppe. Ich bin echt stolz darauf, dass etliche sehr junge Spieler von Anfang an auf dem Platz standen und sie ihre Sache supergut erledigt haben. Die zwei Gegentore nerven die Mannschaft und mich insbesondere, doch der Sieg war hochverdient.“ SG-Coach Dominik Wintersig meinte, dass der „Sieg für Tawern verdient, aber um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Wir hatten auch in Tawern wieder mit dem Problem zu kämpfen, dass wir die Gegentore zu einfach kassieren.“

Während die Schweicher Mosella den vierten Sieg in Folge einfuhr und auf Tuchfühlung zum Führungstrio bleibt, hat sich der Abwärtstrend von Aufsteiger Franzenheim fortgesetzt. Das 1:6 bedeutete die dritte Niederlage in den letzten vier Partien. Einmal mehr wurde die Problemzone bei den Hausherren deutlich. Nach defensiv solider erster Halbzeit (1:1) kassierte die Werhan-Elf im zweiten Durchgang erneut binnen kurzer Zeit fünf Gegentore. Valentin Frick sorgte mit einem Abstauber – SG-Keeper Lukas Marmann parierte zuvor noch einen Schuss von Nico Schmitt – für die Gästeführung. Zwar musste Angreifer Mike Mokelke wegen Oberschenkelproblemen schon nach 18 Minuten raus, doch Adrian Meier gelang nach einer Freistoßflanke ins lange Eck der Ausgleich (38.). Schweichs Coach Thomas Schleimer wechselte in der 58. Minute nicht nur den lange verletzten Niklas Cillien, sondern auch den späteren Matchwinner Nico Schäfer ein. Zunächst brachte ein Doppelpack von Jens Schneider (62., 65.) die Mosella mit 3:1 in Front. Anschließend schlug Schäfer dreifach innerhalb von 17 Minuten (70., 76., 87.) zu. Sehenswert sein Freistoßtreffer aus gut 30 Metern. „Eine Stunde lang war ich mit dem Auftritt sehr zufrieden, weil wir es ordentlich verteidigt haben und Schweich nicht allzu viel eingefallen ist. In einem laufintensiven Spiel hat nach dem 1:3 der Glaube gefehlt und der Kopf ging runter. Wenn du dann gegen eine solche Mannschaft nachlässt, gerätst du schnell ins Hintertreffen“, kommentierte SG-Trainer Thomas Werhan die sechste Saisonniederlage.

SV Niederemmel – SV Schleid ⇥3:1 (1:0)

Aufgrund einer bärenstarken zweiten Halbzeit blieben die Punkte in Piesport. Am Ende eines ausgeglichenen ersten Durchgangs brachte sich Niederemmel nach einem Foulspiel an Tom Meyer durch einen von Maximilian Schäfer verwandelten Strafstoß in eine gute Ausgangsposition. Eine Co-Produktion von Jacob Grüner und Eric Hagen bescherte den Moselanern die Tore Nummer zwei und drei (54., 68.). Der Vorsprung erhielt erst spät einen Kratzer, als Nils Scholtes den Schleider Ehrentreffer erzielte (90.+4). SVS-Trainer Taner Weins attestierte seiner Mannschaft eine „insgesamt katastrophale Leistung. Die Niederlage ist absolut verdient. Diesen Auftritt müssen wir aufarbeiten. Nun heißt es Abstiegskampf für uns“.

SG Ruwertal/Gutweiler – FSV Trier-Tarforst ⇥1:5 (0:2)

Die SG Ruwertal bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg, während Ligaprimus Tarforst weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter ist. Mit einem Doppelschlag begann der FSV sein Gastspiel in Kasel. Zwar parierte Mike Kirchen einen Foulelfmeter in der 18. Minute noch, doch beim Nachschuss von Florian Weirich war der SG-Keeper dann machtlos. Drei Minuten später brachte der überragende Dreifachtorschütze Benedikt Decker die Gäste nach Vorarbeit von Nils Kiesewetter mit 2:1 auf die Siegerstraße. Ruwertal kam mit mehr Esprit und Tempo aus der Kabine, erzielte nach einer Balleroberung von Pascal Neumann durch Lukas Hofmann den verdienten 1:2-Anschluss (54.). Wenige Augenblicke später bewahrte der Ex-Ruwertaler und jetzige Tarforster Torwart Felix Kloy seine Mannschaft vor dem 2:2 von Hofmann. Knackpunkt war das 1:3 durch Elias Heitkötter (60.). Dem Treffer soll ein klares Foul des Torschützen an Karsten Willems vorangegangen sein. Danach schraubte Tarforst den Vorsprung durch den Doppelpack von Decker auf 5:1 hoch. „In der ersten Halbzeit haben wir zunächst alles vermissen lassen, waren zu Beginn der zweiten Halbzeit komplett am Drücker und sind dann durch eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters ausgebremst worden. Bis zum 1:3 waren wir dem Ausgleich nahe“, kommentierte ein genervter Ruwertaler Trainer Bastian Jung.

SV Sirzenich – SG Saartal Irsch ⇥4:0 (1:0)

Der SV Sirzenich bleibt nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen die Saartal-SG weiterhin ungeschlagener Tabellenzweiter. Mann des Tages war Ibrahim Almoussa, der erstmals in der Viererkette begann, seine Aufgabe nach Angaben von Trainer Till Schweitzer überragend erfüllte und im zweiten Durchgang entscheidende Impulse gab. Almoussa erzielte in der 31. Minute die Führung und holte in der 73. Minute den Elfmeter heraus, den Kevin Walter schließlich zum 4:0-Endstand verwandelte. Nico Geib hatte für Sirzenich das 2:0 markiert (52.), ehe Bastian Neises mit einer tollen Einzelleistung auf 3:0 erhöhte (67.). Die Gäste aus dem Saartal waren in ihren Umschaltmomenten gefährlich, doch die Kaltschnäuzigkeit bzw. Entschlossenheit fehlten diesmal. SVS-Coach Schweitzer war komplett zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. „Wir haben es wieder einmal geschafft, kompakt und konsequent zu verteidigen und ganz eng an den Gegenspielern dran zu sein. Zur Halbzeit müssen wir höher führen. Wir hatten zudem super Umschaltmomente und uns viele Torchancen herausgearbeitet. Die beiden Sechser Luca Bierbrauer und Nico Geib haben die Konter der Saartaler förmlich weggesaugt.“

SG Geisfeld – FSV Salmrohr ⇥1:5 (0:1)

40 Minuten lang hielt die Abwehr der Hochwälder den zahlreichen Angriffen des FSV Salmrohr stand, ehe Oliver Mennicke den Bann für die Thömmes-Elf brach. Im zweiten Durchgang setzten sich die reifere Spielanlage und die individuelle Qualität der Gäste immer mehr durch. Tobias Klein (49.) und Jan Brandscheid (55.) sorgten mit ihren Treffern zum 2:0 und 3:0 scheinbar für Sicherheit. Doch Geisfeld kämpfte sich noch mal heran und kam in der 65. Minute durch den jungen Luca Herrloch auf 1:3 heran. Mit der Hereinnahme von Lukas Marx und Lorenz Scherer baute Geisfeld immensen Druck auf, doch der FSV fand durch die schnellen Tore von Brandscheid (67.) und Hendrik Thul (69.) zeitnah Antworten.

SG Ellscheid – SV Mehring ⇥4:5 (1:1)

Einen turbulenten Nachmittag sahen die Zuschauer in der Vulkaneifel. Benedikt Kaufmann eröffnete den Torreigen für die Hausherren, doch Simon Monzel egalisierte noch vor der Halbzeit (41.). Der insgesamt dreifache Mehringer Torschütze Jan Niedenführ ließ die Gäste erneut in Front ziehen (46.), doch erneut fand Ellscheid durch Markus Boos Sekunden später eine Antwort. Als Niedenführ nur eine Zeigerumdrehung später auf 3:2 stellte, war die Partie wieder völlig offen (48.). Ellscheid blieb dran, erzielte durch Anton Minninger den abermaligen Ausgleich zum 3:3, ehe Niedenführ mit seinem zehnten Saisontreffer nach Vorarbeit des agilen Mika Weich das 4:3 gelang (76.). Mit einer Energieleistung sorgte Boos mit dem 4:5 für einen dramatischen Endspurt. Die Platzverweise gegen Ellscheids Tom Hoff und Matteo Jaax sorgten für betretene Mienen bei den Hausherren. Matija Jankulica hatte in der 81. Minute zuvor das 5:3 für die konterstarken Gäste gesorgt. „Der entscheidende Punkt war der Schiedsrichter und das über 90 Minuten. So etwas habe ich in 30 Jahren Fußball noch nicht erlebt. Alle drei Platzverweise waren lächerlich, auch die gegen Mehrings Simon Monzel“, sagte Ellscheids Spielertrainer Boos.

Bezirksliga Mitte:

SG Viertäler Oberwesel - TuS Ahbach 0:6 (0:4) Einen souveränen und auch in der Höhe verdienten 6:0-Auswärtssieg fuhr der TuS Ahbach am Rhein ein. Bereits in der siebten Minute brachte Nicolas Müller die Gäste in Front. Der gleiche Spieler erhöhte in der 18. Minute auf 2:0, bevor Paul Krämer das 3:0 (26.) und Peter Grün acht Minuten später das 4:0 erzielten. Seinen exzellenten Auftritt unterstrich Nicolas Müller mit dem 5:0, das in der 63. Minute die endgültige Entscheidung bedeutete. Den Schlusspunkt setzte in der 89. Minute Nico Clausen. Ahbachs Trainer Roger Stoffels sah einen „fokussierten und konsequenten Auftritt vor allem in der ersten Halbzeit. Da waren wir kaum zu stoppen“.