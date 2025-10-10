Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Stellt sich auf viel Gegenwehr in Schöndorf ein: Schweichs Trainer Thomas Schleimer. – Foto: Alfred Mehles/Archiv
Schweich in Schöndorf: „Bedingungen annehmen“
Bezirksliga: Aufsteiger fordert den Absteiger heraus — Wiesbaum fährt nach 5:1 im Saartal mit viel Rückenwind nach Lüxem.