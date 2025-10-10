Schweich in Schöndorf: „Bedingungen annehmen“

Seit fünf Partien wartet Ruwertal nun schon auf einen Sieg. Ausgerechnet gegen den souveränen Ligaprimus soll sich das ändern. „Es muss alles zu 100 Prozent passen. Wenn wir mit der richtigen Einstellung, Mentalität und Zweikampfhärte auftreten, unsere spielerischen Möglichkeiten nutzen und Tarforst keinen guten Tag erwischt, ist alles möglich“, sieht Ruwertals Coach Bastian Jung seine Mannschaft nicht chancenlos. Fynn Martin (Hüfte), Tobias Krämer (Oberschenkel), Christopher Pieper, Paul Scheuer (langzeitverletzt) und Fabian Faber (Leiste) müssen passen. Tarforsts Trainer Patrick Zöllner rotierte im Pokalspiel gegen die SG Hochwald (0:2), um in Kasel genügend frische Spieler auf dem Platz zu haben. „Wir treffen auf eine gestandene Mannschaft, die die Räume eng machen und aus einer guten Ordnung heraus agieren wird. Da brauchen wir Ideen“, sagt Zöllner, der wieder auf den zuletzt geschonten Kapitän Benjamin Arnold baut. Der am Mittwoch erkrankt fehlende Leo Reh könnte wieder in den Kader rücken.