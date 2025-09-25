Schwefingen will Trendwende gegen Harderberg schaffen

Nach zwei Niederlagen in Folge möchte Schwefingen zurück in die Erfolgsspur. Harderberg reist mit Rückenwind an und sieht dem Wiedersehen mit einem bekannten Gegner optimistisch entgegen.

Am Samstag (27. September) empfängt die SG Schwefingen/Union Meppen den SV Harderberg zum Landesliga-Duell. In der Tabelle trennen beide Teams nur wenige Punkte: Schwefingen steht nach fünf Spielen mit sechs Zählern auf Rang sechs, Harderberg hat aus vier Partien ebenfalls sechs Punkte gesammelt und rangiert knapp dahinter.

SG-Trainer Johannes Meiners hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft: „Schweres Heimspiel gegen eine starke Mannschaft aus Harderberg. In dem Spiel wollen wir nach zwei verlorenen Spielen die Trendwende schaffen und wieder punkten. Dazu ist die Mannschaft dieses Wochenende personell gut aufgestellt. Im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Aurich müssen wir versuchen, unsere Chancen in Tore umzumünzen und zielstrebiger im letzten Drittel werden.“

Auch Harderberg reist selbstbewusst an. Trainer Patric Hagedorn lobt den Aufsteiger: „Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel gegen einen Aufsteiger, der sich in den ersten fünf Spielen schon beweisen konnte und auf uns den Eindruck macht, dass er auf jeden Fall in der Liga bleiben will. Dementsprechend erwarten wir ein umkämpftes Spiel, wo wir aber hoffen, mit dem Rückenwind der letzten Wochen und dem spiellosen Weiterkommen im Pokal – in das Spiel mit einer positiven Einstellung reinzugehen und dementsprechend auch unsere Leistung aus dem letzten Spiel gegen den OSC verbessert auf den Platz zu bringen.“