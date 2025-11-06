Schwefingen will starke Hinrunde mit Auswärtserfolg krönen

„Auch wenn wir noch ein Nachholspiel haben, wollen wir natürlich idealerweise die Hinrunde positiv abschließen“, erklärt Coach Vehring vor der Partie. Nach 13 Spielen stehen die Schwefinger mit 26 Punkten punktgleich mit der Weißen Elf Nordhorn auf dem dritten Tabellenplatz – nur sechs Zähler hinter Spitzenreiter ASV Altenlingen. Ein Erfolg in Bentheim würde den Druck auf die Konkurrenz weiter erhöhen und die gute Form der vergangenen Wochen bestätigen.

Dass die Aufgabe jedoch alles andere als leicht wird, ist Vehring bewusst: „Wir wissen, dass es natürlich wie jedes Spiel in der Liga eine schwierige Aufgabe wird. Bentheim mit einem schwierigen Start in die Liga, sich dann aber gefangen als Landesliga-Absteiger. Auswärts wird das wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns.“ Die Gastgeber aus Bad Bentheim stehen aktuell mit 14 Punkten auf Rang elf, konnten zuletzt aber immer wieder mit kämpferischen Auftritten überzeugen.

Trotz der Herausforderung reisen die Schwefinger mit breiter Brust an die Obergrafschaft. „Nichtsdestotrotz sind wir selbstbewusst genug und mit unserer aktuellen Form davon überzeugt, dass wir auch dort gewinnen können, wenn wir an 100 Prozent kommen – das ist das Ziel.“ Mit dieser Entschlossenheit will Schwefingen die eigenen Ambitionen untermauern und den positiven Trend fortsetzen.

Auch die äußeren Bedingungen dürften am Wochenende passen: „Das Wetter wird ja, glaube ich, die Tage besser werden, dass ein Ausfall kein Thema sein wird.“ Damit steht einem intensiven und hoffentlich erfolgreichen Hinrundenabschluss nichts im Wege.

Zum Abschluss betont Vehring noch einmal die Bedeutung der Partie im Gesamtkontext: „Wir wollen die Hinrunde vernünftig abschließen, uns belohnen, idealerweise die drei Punkte mitnehmen und dann noch das Nachholspiel bestreiten. Aber wir wollen natürlich bis Weihnachten, bis zur richtigen Pause alles rausholen – und das beginnt natürlich jetzt wieder mit dem nächsten Auswärtsspiel in Bentheim.“

Mit dieser Einstellung will Schwefingen auch in Bad Bentheim wieder alles geben – um sich selbst für eine starke Hinrunde zu belohnen und mit einem Erfolgserlebnis in die verbleibenden Spiele vor der Winterpause zu gehen.