Schwefingen will Serie fortsetzen – „Als Einheit auftreten“

Am Samstag empfängt die SG Schwefingen/Union Meppen den SV Hage zum Heimspiel in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Für die Gastgeberinnen geht es darum, ihre starke Serie der vergangenen Wochen fortzusetzen und den Anschluss an das obere Mittelfeld zu wahren.





Trainer Johannes Meiners blickt optimistisch, aber mit Respekt auf die Partie: „Mit Hage kommt morgen ein für uns völlig unbekannter Gegner. Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe, in dem wir alles geben wollen, um die nächsten drei Punkte in Meppen zu behalten.“

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich Schwefingen zuletzt stabilisiert und konnte sich durch überzeugende Leistungen wieder in die obere Tabellenhälfte arbeiten. Meiners sieht vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung als Schlüssel: „Wir wollen an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen, in denen wir super Leistungen gezeigt haben und als eine Einheit aufgetreten sind.“

Trotz einiger Ausfälle bleibt die Stimmung im Team positiv – auch dank des Einsatzes aller Spielerinnen. „Auch morgen sind wir wieder auf zahlreiche Unterstützung angewiesen, was aber in den letzten Wochen sehr gut geklappt hat. Alle haben sich nahtlos eingefügt. Da muss ich die Mannschaft auch mal loben – trotz vieler Ausfälle und Rückschläge bringen wir super Leistungen auf den Rasen“, betont Meiners.

Der Gegner aus Hage reist als Tabellenelfter nach Meppen und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Doch auch wenn die Favoritenrolle auf Seiten der SG Schwefingen liegt, warnt Meiners davor, den Kontrahenten zu unterschätzen. Vieles wird davon abhängen, ob sein Team erneut die mannschaftliche Geschlossenheit und Spielfreude der vergangenen Partien auf den Platz bringen kann.