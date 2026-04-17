Schwefingen will Negativserie in Aurich beenden

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht am Wochenende ein richtungsweisendes Duell im Tabellenmittelfeld an: Die SpVg Aurich II empfängt die SG Schwefingen / Union Meppen. Beide Teams trennt nur ein Punkt, entsprechend eng ist die Ausgangslage.

Während Aurich zuletzt mit einem klaren Sieg Selbstvertrauen tanken konnte, reist Schwefingen mit dem Ziel an, eine kleine Negativserie zu beenden. Trainer Johannes Meiners sieht seine Mannschaft trotz der jüngsten Ergebnisse auf einem guten Weg: „Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück, in denen wir aber trotzdem sehr gut gespielt haben, wollen wir heute endlich Punkte holen.“

Tatsächlich spiegeln die Ergebnisse aus Sicht der Gäste nicht unbedingt die gezeigten Leistungen wider. Schwefingen zeigte sich zuletzt spielerisch stabil, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Entsprechend formuliert Meiners klare Erwartungen an sein Team: „Die Mannschaft hat es sich verdient, nach den letzten Leistungen heute mal wieder zu punkten.“

Entscheidend wird dabei sein, ob es gelingt, die eigenen Stärken über die gesamte Spielzeit auf den Platz zu bringen. Meiners fordert dafür eine klare Herangehensweise: „Wir wollen ein konzentriertes, engagiertes Spiel auf den Platz bringen.“

Aurich II dürfte jedoch mit breiter Brust auftreten und versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. Für Schwefingen hingegen bietet die Partie die Chance, den Abstand zu den direkten Konkurrenten zu vergrößern und den Trend wieder in Richtung Punkte zu drehen.