Schwefingen will gegen Laxten das Open-Air-Wochenende einläuten

Im Pokal hatten die Schwefinger vor einer Woche bereits die Oberhand behalten und sich gegen Laxten mit 2:1 durchgesetzt. Für SF-Coach Daniel Vehring ist dieses Ergebnis jedoch kein Grund, den Gegner nun geringer einzuschätzen. „Das Ergebnis gegen Altenlingen bewerte ich nicht über, weil man das eh außer Acht lassen muss“, sagt Vehring mit Blick auf den Saisonauftakt der Laxtener.

Für Schwefingen ist die Partie zugleich das erste Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison. Nach dem misslungenen Auftakt in Nordhorn soll nun vor heimischem Publikum der erste Dreier her. „Andere Vorzeichen, erstes Heimspiel für uns, das zweite Spiel der Saison für beide Mannschaften“, erklärt Vehring.

Vielmehr warnt der Schwefinger Trainer vor einer jungen und spielstarken Mannschaft. „Aber eine tolle, junge, spielstarke Mannschaft. Sehr, sehr gefährlich, die sich immer weiter verbessern werden. Wir sind auf jeden Fall gewarnt“, so Vehring.

Dabei geht es für die Sportfreunde nicht nur um die ersten Punkte, sondern auch darum, mit einem guten Gefühl in das bevorstehende Open-Air-Wochenende zu gehen. „Vor dem Open Air wollen wir natürlich idealerweise mit einem guten Gefühl das Open Air Wochenende starten und drei Punkte zu Hause behalten“, sagt Vehring. Gleichzeitig weiß er, dass Laxten nach dem Pokalaus alles daransetzen wird, diesmal etwas Zählbares mitzunehmen.

Personell bleibt die Vorbereitung auf die Partie allerdings herausfordernd. Nach der vergangenen Woche soll sich die Situation zwar wieder etwas entspannen, einige Spieler könnten zurückkehren. Gleichzeitig ist unter der Woche noch offen, welche Studenten oder Urlauber tatsächlich zur Verfügung stehen. „Es ist natürlich auch nie so einfach, wer tatsächlich am Donnerstag da ist, aber das geht allen Mannschaften ähnlich“, so Vehring.

Entscheidend wird aus Sicht des Trainers daher vor allem die eigene Leistung sein. „Wir wissen, dass wir idealerweise ganz nah an 100 Prozent kommen müssen, um die Punkte zu behalten.“ Schwefingen will nach dem Fehlstart in Nordhorn und dem Pokalsieg gegen Laxten nun auch in der Liga nachlegen. Die Vorzeichen sind dabei trotz des jüngsten direkten Duells neu – und der erste Heimauftritt soll möglichst mit dem ersten Dreier enden.