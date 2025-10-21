Schwefingen trotzt Unterzahl – verdienter 4:2-Sieg gegen Lohne

Trotz einer Gelb-Roten Karte in der Schlussphase feiert die SG Schwefingen/Union Meppen einen verdienten 4:2-Erfolg über BW Lohne. Während Trainer Johannes Meiners die kämpferische Leistung seines Teams lobt, ärgert sich Lohner Coach Carsten Mirbach über ausgelassene Chancen und die dünne Personaldecke.

Die SG Schwefingen/Union Meppen hat am Samstag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen BW Lohne setzte sich die Mannschaft von Trainer Johannes Meiners mit 4:2 durch – und überzeugte dabei vor allem durch Kampfgeist, Disziplin und Effizienz.

Schon früh stellte Schwefingen die Weichen auf Sieg: Theresa Meiners traf nach fünf Minuten zum 1:0, doch Marie Holzenkamp glich für Lohne kurz darauf aus (17.). Noch vor der Pause brachte Lena Sannen die Gastgeberinnen erneut in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Eliana Khachab (48.) und Charlotte Dopp (62.) für die Vorentscheidung, ehe Holzenkamp per Handelfmeter (78.) noch einmal verkürzte. Zu diesem Zeitpunkt spielte Schwefingen bereits in Unterzahl, nachdem Torschützin Meiners mit Gelb-Rot vom Platz musste.

„Es war ein verdienter Sieg durch eine super kämpferische Teamleistung“, sagte Meiners nach dem Spiel. „Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Die Einstellung stimmte absolut. Wir haben 90 Minuten ziemlich sicher hinten gestanden und vorne eiskalt unsere Chancen genutzt.“

Doch selbst in den letzten 15 Minuten ließ die SG nichts mehr anbrennen. „Auch wenn wir 15 Minuten in Unterzahl gespielt haben, wurde es nie brenzlig, weil wir alles wegverteidigt haben“, betonte Meiners. „Das war eine super Teamleistung, wodurch wir verdient die drei Punkte eingefahren haben.“

Ganz anders fiel das Fazit von BW Lohnes Trainer Carsten Mirbach aus: „Leider haben wir es nicht geschafft, unsere spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen.“ Seine Mannschaft war stark ersatzgeschwächt angereist: „Wieder einmal waren wir gerade mal zwölf eigene Spielerinnen. Leider mussten wir auf einige wegen Verletzungen und Urlaub verzichten.“ Trotzdem sei das Team ordentlich ins Spiel gekommen. „Wir hatten mehr Spielanteile, aber leider haben wir es nicht geschafft, unsere Überlegenheit mit Toren zu belohnen“, so Mirbach. „In der zweiten Halbzeit haben wir es nochmals versucht, das Spiel zu drehen, aber am Ende muss man sagen, dass wir verdient verloren haben.“

Mit dem Sieg klettert Schwefingen/Union Meppen in der Tabelle auf Rang vier und sammelt Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. BW Lohne hingegen bleibt im unteren Mittelfeld und muss weiter auf Konstanz hoffen – auch personell.