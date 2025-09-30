Schwefingen siegt knapp gegen Harderberg

Die SG Schwefingen/Union Meppen setzte sich am Samstag mit 1:0 gegen den SV Harderberg durch. Trainer Johannes Meiners lobte die konzentrierte Leistung seines Teams, das trotz dominanter Spielweise bis zum Schluss um den Sieg zittern musste.

Die SG Schwefingen/Union Meppen hat im Heimspiel gegen den SV Harderberg einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg eingefahren. Über weite Strecken bestimmten die Gastgeberinnen das Spielgeschehen. „Im ersten Durchgang hatten wir mehr Ballbesitz, es fehlten lediglich die Chancen. Im letzten Drittel waren wir zu ungenau und zu inkonsequent“, analysierte Trainer Johannes Meiners.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich dieses Bild fort. Schwefingen dominierte Ball und Raum, tat sich jedoch im Abschluss schwer. In der 59. Minute war es schließlich soweit: Marie-Sophie Schimanski umkurvte die Torhüterin und schob überlegt zur Führung ein. „In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Wir haben mehr Ballbesitz und dazu auch noch die Chancen. In der 59. Minute macht Marie Schimanski das 1:0, indem sie die Torfrau umkurvt und eiskalt einschiebt“, sagte Meiners.

In der Folge boten sich weitere Gelegenheiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, doch die Gastgeberinnen ließen sie ungenutzt. „Danach haben wir mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden, verpassen es aber, das zweite Tor zu machen“, so der Trainer. In der Schlussphase wurde es noch einmal brenzlig, als Harderberg nach einer Ecke den Innenpfosten traf. „Da haben wir richtig Glück gehabt“, räumte Meiners ein.