Schwefingen sichert Klassenerhalt mit souveränem Heimsieg

– Foto: René Diebel

Vor heimischem Publikum zeigte die SG Schwefingen / Union Meppen im entscheidenden Saisonspiel eine konzentrierte Leistung und belohnte sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den Krusenbuscher SV. Besonders in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeberinnen das Geschehen und machten einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Die SG Schwefingen / Union Meppen hat sich mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den Krusenbuscher SV den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems gesichert. Vor einer starken heimischen Kulisse erwischten die Gastgeberinnen einen optimalen Start und gingen bereits in der vierten Minute durch Lia-Marie Feld früh in Führung. Nur zwölf Minuten später erhöhte Charlotte Dopp auf 2:0 und brachte Schwefingen früh auf die Siegerstraße.

Trainer Johannes Meiners sprach nach dem Spiel von einem „hochverdienten Sieg vor unglaublicher heimischer Kulisse“. Zwar habe seine Mannschaft zunächst leichte Startschwierigkeiten gehabt, anschließend jedoch „das Kommando übernommen“ und sei „verdient mit 2:0 in Führung“ gegangen.

Nach dem Seitenwechsel kam der Krusenbuscher SV etwas besser in die Partie und setzte Schwefingen phasenweise unter Druck. Die Gastgeberinnen benötigten einige Minuten, um wieder Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Meiners erklärte dazu: „Nach der Halbzeit kam Krusenbusch etwas besser aus der Kabine und wir haben etwas Zeit gebraucht, wieder ins Spiel zu finden.“

In der Schlussminute sorgte Eliana Khachab schließlich mit dem Treffer zum 3:0-Endstand für die endgültige Entscheidung. „Mit dem 3:0 haben wir dann den Deckel auf das Spiel gemacht“, sagte Meiners.

Mit dem Sieg beendet die SG Schwefingen / Union Meppen die Saison auf Rang neun der Tabelle und kann den Klassenerhalt feiern. Der Krusenbuscher SV beendet die Spielzeit nach der Niederlage auf Platz zehn.