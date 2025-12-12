Schwefingen setzt Kaderplanung für die kommende Saison fort

Die Sportfreunde Schwefingen treiben ihre Personalplanung für die Saison 2026/2027 weiter entschlossen voran und haben drei Verlängerungen zu verkünden. Mit Sebastian Meyer, Felix Neumann und Philipp Meyer bleiben gleich drei wichtige Bausteine im blau-weißen Gewand des Bezirksligisten.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 hat sich Sebastian Meyer schnell als verlässlicher Angreifer etabliert. Auch in der laufenden Saison trifft der 24-Jährige regelmäßig: Sechs Treffer stehen bislang zu Buche und damit nur knapp hinter Teamkollege und Top-Torjäger Konstantin Burs.

„Ich bin super motiviert, weiter für die Sportfreunde Schwefingen zu stürmen“, sagt Meyer. „Die Stimmung im Team ist top, ich will noch mehr Tore schießen und dem Team weiterhelfen.“

Felix Neumann bleibt und will den nächsten Schritt

Auch Felix Neumann hat verlängert und geht damit bereits in seine vierte Saison beim SFS. Der 22-Jährige, der seine Jugend bei der JSG Schwefingen/Meppen/Teglingen verbrachte und im Herrenbereich beim SV Meppen III Erfahrungen sammelte, hat sich seit seinem Wechsel stetig weiterentwickelt.

Ob als Startelfkandidat oder Joker, Neumann überzeugt durch Flexibilität, Laufbereitschaft und unermüdlichen Teamgeist. „Wir haben eine starke Mannschaft, und ich fühle mich sehr wohl im Verein. Ich möchte mich weiterentwickeln und die nächsten Schritte gehen“, erklärt er.

Philipp Meyer: Langzeitperspektive trotz Verletzung

Die dritte Verlängerung betrifft Philipp Meyer, der sich derzeit nach einer Verletzung zurückkämpft. Trotz der Zwangspause bleibt der Defensivspieler fest im Team eingeplant und bekennt sich langfristig zum Verein. Gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian war er 2024 nach Schwefingen gewechselt und bleibt dem SFS treu.

„Verletzt zuzusehen ist hart, aber die Aussicht, nächste Saison wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, pusht mich extrem“, sagt der 26-Jährige.

Seine Weiterverpflichtung unterstreicht, dass Schwefingen auch in schwierigen Phasen zu seinen Spielern steht und Kontinuität großschreibt.