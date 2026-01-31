Schwefingen setzt auf Kontinuität

#AusLiebeZumFußball

Der Tabellen­sechste der Bezirksliga Weser-Ems 3 treibt die Kaderplanung für 2026/27 weiter voran und vermeldet zwei weitere Verlängerungen.

Bei den Sportfreunde Schwefingen läuft die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiterhin erfolgreich. Ein Großteil der aktuellen Mannschaft hat bereits zugesagt, nun kommen mit Konstantin Burs und Vinzent Hölscher zwei weitere wichtige Bausteine hinzu.

Stürmer Konstantin Burs geht damit in seine dritte Saison bei den Sportfreunden. Auch in der laufenden Spielzeit führt er erneut die interne Torjägerliste an und bleibt dem Team mit seinem Torriecher und seiner Präsenz erhalten.

Schwefingen, aktuell Tabellen­sechster der Bezirksliga Weser-Ems 3, unterstreicht mit den beiden Verlängerungen erneut den eingeschlagenen Weg: Zusammenhalt, Kontinuität und Identifikation stehen im Mittelpunkt der Kaderplanung.

Vinzent Hölscher studiert aktuell Mathematik in Marburg und ist daher nicht regelmäßig im Emsland vor Ort. Dennoch ist er auf der linken Seite offensiv wie defensiv zuverlässig und fester Bestandteil der Mannschaft. Umso wichtiger ist seine weitere Zusage für die kommende Spielzeit.

