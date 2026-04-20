Schwefingen ringt Werlte nieder und sichert frühzeitig die Klasse

Dabei begann die Partie alles andere als optimal für die Gastgeber. „Wir wissen eigentlich, was uns erwartet“, erklärte Schwefingens Trainer Daniell Vehring nach Abpfiff. Nach einer Szene, in der Schwefingen Fairplay bewies und eine eigentlich bereits anders entschiedene Situation als Ecke zuließ, geriet sein Team früh in Rückstand. „Leider 1:0 in Rückstand“, so Vehring.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Schwefinger die Kontrolle übernehmen. „Wir nehmen uns vor, viele Dinge deutlich besser zu machen, da ich weiß, wir sind einfach die bessere Mannschaft“, sagte Vehring. Doch der nächste Rückschlag folgte prompt: „Wie Fußball ab und zu so sein soll, gehen wir leider direkt nach einem saudummen Konter 2:1 in Rückstand.“

In der Folge fanden die Hausherren nur schwer ins Spiel. Zwar gelang der Ausgleich zum 1:1 – „das war auch ein komisches Tor“ –, doch insgesamt blieb die erste Halbzeit zerfahren. „Eine wilde erste Halbzeit, keine gute Qualität“, analysierte Vehring. Deutlich erkennbar sei gewesen, worauf Werlte aus war: „Umschalten, kontern, uns hinter der letzten Linie bespielen.“

Schwefingen lief erneut hinterher – und reagierte. Durch personelle Veränderungen kam neue Dynamik ins Spiel. „Durch die ein oder andere Auswechslung hatte ich schon das Gefühl, wir sind halt schon die bessere Fußballmannschaft“, betonte Vehring. Vor allem Konstantin Burs setzte entscheidende Akzente: „Konstantin Burs hat ein super Spiel gemacht, als er reingekommen ist, macht das Tor, hat so viele Ballsituationen, bringt viele Spieler in Szene.“

Am Ende drehten die Gastgeber die Partie noch zu ihren Gunsten. „Dann gewinnen wir halt auf der einen Seite ein bisschen glücklich, aber auch nicht unverdient, auch wenn es insgesamt kein schönes Fußballspiel war. Aber danach fragt auch niemand“, fasste Vehring zusammen.

Mit dem Erfolg festigt Schwefingen Rang vier in der Tabelle hinter SV Union Lohne (52 Punkte), ASV Altenlingen(47) und VfL Weiße Elf Nordhorn (44). Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist komfortabel – und nun auch rechnerisch uneinholbar.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Rein rechnerisch, 43 Punkte, Klassenerhalt gesichert, sechs Spieltage vor Schluss“, sagte Vehring. Zufrieden zurücklehnen will sich der Coach dennoch nicht: „Jetzt gilt es, in den nächsten Spielen noch die maximale Punktausbeute zu erzielen.“

Der Klassenerhalt ist geschafft – doch Schwefingen hat offenbar noch Ziele.