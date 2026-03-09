Schwefingen ringt Altenlingen nieder – Mogge sorgt für Auswärtssieg

Für Schwefingen ist der Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten besonders wertvoll. In der Tabelle stehen die Sportfreunde nach 18 Spielen nun bei 33 Punkten und behaupten damit Rang drei. Altenlingen bleibt trotz der Niederlage mit 38 Punkten aus 17 Spielen auf dem zweiten Platz, während SV Union Lohne mit 42 Punkten weiterhin die Spitze innehat.

Schwefingen verteidigte konsequent und setzte immer wieder gezielte Nadelstiche nach vorne. Einer dieser Angriffe führte in der 26. Minute zum entscheidenden Moment der Partie: Sebastian Mogge traf zum 0:1 und brachte die Gäste damit in Führung.

Die Gäste fanden früh in die Partie und präsentierten sich vor allem defensiv äußerst stabil. Altenlingen, das mit seiner offensivstarken Bilanz von 56 Treffern zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga gehört, kam in der ersten Halbzeit kaum zur Entfaltung.

Trainer Daniel Vehring zeigte sich nach dem Spiel begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft:

„Unfassbarer, geiler Sieg meiner Mannschaft gegen eine unfassbar gute Mannschaft von Altenlingen.“

Altenlingen drückt – Schwefingen hält stand

Nach der Pause erhöhte Altenlingen den Druck deutlich. Die Gastgeber versuchten, mit vielen Bällen in die Offensive zu kommen und die Defensive der Schwefinger zu knacken. Gerade über ihren gefährlichen Angreifer Niklas Lengerswurde Altenlingen immer wieder aktiv.

Doch Schwefingen verteidigte leidenschaftlich und ließ sich auch von den Druckphasen der Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen.

„Zweite Halbzeit gegen eine Mannschaft, die sehr gut ist, ein gutes Trainerteam hat, natürlich gefährlich sind mit Niklas Lengers, ein Stürmer, viele Bälle reingechippt, viele zweite-Ball-Situationen gehabt, aber es ist schön zu sehen, wie gut meine Mannschaft einfach mit deren Möglichkeiten umgegangen ist“, erklärte Vehring.

Großer Respekt für Altenlingen

Trotz der drei Punkte zollte der Schwefinger Trainer dem Gegner großen Respekt. Altenlingen blieb bis zum Schluss gefährlich, fand jedoch kein Mittel gegen die konzentrierte Defensive der Gäste.

„Ein verdienter Sieg, glücklich gegen eine Top-Mannschaft aus Altenlingen, für die ich allen Respekt habe.“

Mit dem knappen, aber hart erarbeiteten 0:1-Auswärtssieg bleibt Schwefingen im oberen Tabellendrittel fest etabliert und verkürzt den Abstand auf die Spitzenteams weiter. Altenlingen muss nach der Niederlage einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen, bleibt jedoch weiterhin erster Verfolger von Tabellenführer SV Union Lohne.