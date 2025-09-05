Schwefingen reist zum Spitzenspiel nach Emsbüren

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Landesliga zu einem Topspiel: Der Tabellenzweite SV Concordia Emsbüren trifft auf den Tabellendritten SG Schwefingen/Union Meppen. Beide Teams haben sechs Punkte, doch die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Die SG Schwefingen/Union Meppen tritt am Sonntag beim SV Concordia Emsbüren an. Während Concordia nach zwei Siegen mit einem Torverhältnis von 11:1 glänzt, kassierte die SG zuletzt gegen Spitzenreiter Ems Jemgum eine 0:3-Niederlage.

Trainer Johannes Meiners weiß um die Schwere der Aufgabe: „Ja, am Wochenende steht das Auswärtsspiel in Emsbüren an. Emsbüren gehört für mich auf jeden Fall zumindest mal zum erweiterten Favoritenkreis dieses Jahr. Man hat eine super Mannschaft, eine junge Mannschaft, die tollen Fußball spielt. Also ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Gehört mit Sicherheit zu den schwersten Aufgaben in dieser Saison, zumal bei uns auch gleich fünf Stammspielerinnen fehlen kommenden Sonntag, was das Ganze natürlich nicht leichter macht.“

Trotz der Ausfälle gibt sich der Coach kämpferisch. „Allerdings bin ich da auch kein Fan von, da jetzt irgendwie um Ausreden zu suchen oder ja vorab schon zu sagen, das wird sowieso nichts. Wir haben es in Neunkirchen vor zwei Wochen schon gesehen, bei unserem letzten Auswärtsspiel. Das haben wir auch 1:0 gewonnen. Da waren wir noch personell schlimmer dran.“