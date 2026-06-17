Schwefingen präsentiert ersten Neuzugang in Form von Höltershinken Außenspieler kommt vom SV Groß Hesepe von p.s. · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

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Die SF Schwefingen haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems vorgestellt. Marvin Höltershinken wechselt vom SV Groß Hesepe zu den Sportfreunden und soll die Offensive des Bezirksligisten verstärken.

Beim SV Groß Hesepe gehörte der Außenspieler zum Stammpersonal der ersten Mannschaft und überzeugte in der abgelaufenen Spielzeit mit starken Offensivwerten. In 21 Einsätzen gelangen dem Neuzugang acht Treffer und 13 Vorlagen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, mich in der Bezirksliga zu beweisen und sportlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt Höltershinken.