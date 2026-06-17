Schwefingen präsentiert ersten Neuzugang in Form von Höltershinken

Die SF Schwefingen haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems vorgestellt. Marvin Höltershinken wechselt vom SV Groß Hesepe zu den Sportfreunden und soll die Offensive des Bezirksligisten verstärken.
Beim SV Groß Hesepe gehörte der Außenspieler zum Stammpersonal der ersten Mannschaft und überzeugte in der abgelaufenen Spielzeit mit starken Offensivwerten. In 21 Einsätzen gelangen dem Neuzugang acht Treffer und 13 Vorlagen.
„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, mich in der Bezirksliga zu beweisen und sportlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt Höltershinken.
Auch Sportlicher Leiter Daniel Gruber zeigt sich erfreut über die Verpflichtung. „Wir hatten Marvin schon länger auf dem Zettel. Er ist ein technisch starker Außenspieler mit viel Qualität im Eins-gegen-Eins und einem guten Auge für seine Mitspieler. Auch andere Vereine waren an ihm interessiert. Umso mehr freut es uns, dass er sich für die Sportfreunde entschieden hat“, erklärt Gruber.
Mit der Verpflichtung des Offensivspielers sichern sich die SF Schwefingen ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit und gewinnen einen Akteur hinzu, der zuletzt mit starken Scorerwerten auf sich aufmerksam gemacht hat.