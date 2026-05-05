Schwefingen ohne Lohn – Harderberg trifft

Der SV Harderberg hat sich im Duell mit der SG Schwefingen / Union Meppen mit 3:1 durchgesetzt und damit wichtige Punkte im engen Mittelfeld der Landesliga Weser-Ems gesammelt. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie überzeugten die Gastgeber vor allem durch ihre Effizienz vor dem Tor.

„Es war eine sehr spannende Partie, eine recht ausgeglichene Partie, obwohl ich doch sagen würde, dass ein Großteil der spielerischen Anteile bei uns lag und auch im Endeffekt der Chancen“, erklärte Harderbergs Trainer Patric Hagedorn nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe zudem von der eigenen Spielanlage profitiert: „Wir profitieren davon, dass wir die Abläufe von Union Schwefingen kennen und das auch für uns nutzen konnten.“

Tatsächlich nutzte Harderberg seine Möglichkeiten in der ersten Halbzeit konsequent. Joelle Normann brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (31., 41.) verdient mit 2:0 in Führung. „Das Spiel reiht sich in die letzten Wochen ein“, sagte Hagedorn und betonte zugleich die Qualität des Gegners: „Es war ein Gegner, der wesentlich stärker war als die letzten beiden, der uns einiges mehr abverlangt hat – auch in Kombination mit dem Wetter, sodass uns hier nichts geschenkt wurde.“

Schwefingen zeigte sich nach dem Seitenwechsel deutlich verbessert. „Insgesamt haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, aber leider wieder keine Punkte geholt“, bilanzierte Trainer Johannes Meiners. Nach einer schwächeren ersten Hälfte, in der „Harderberg die besseren Chancen hatte und zur Halbzeit verdient 2:0 führte“, kam seine Mannschaft druckvoll zurück. Eliana Khachab verkürzte in der 57. Minute, und die Partie kippte kurzzeitig.

„Danach stand das Spiel auf der Kippe, wir haben Druck gemacht und alles nach vorne geworfen“, so Meiners. Doch in dieser Phase fehlte die Konsequenz vor dem Tor. Stattdessen nutzte Harderberg eine Gelegenheit zur Entscheidung: Saskia Hopp traf in der 80. Minute zum 3:1-Endstand.

Hagedorn zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen stärkere Gegner die Möglichkeit haben, beständig zu sein und unsere Stärken auszuspielen.“ Der Blick gehe daher positiv auf die vergangenen Wochen und die Tabellensituation.

Für Schwefingen bleibt hingegen ein bekanntes Problem bestehen. „Am Ende wieder ein guter Auftritt meiner Mannschaft. Wir schaffen es aber aktuell nicht, unsere Leistungen in Tore und Punkte umzumünzen“, sagte Meiners. Trotz einer engagierten Leistung stehen die Gäste erneut ohne Zählbares da.