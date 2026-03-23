Schwefingen nutzt Chancen konsequent – deutlicher Sieg beim OSC

– Foto: René Diebel

Ein Spiel, das deutlicher endet, als es lange war: Schwefingen zeigt sich eiskalt, während dem OSC die Durchschlagskraft fehlt.

Die SG Schwefingen/Union Meppen hat sich in der Frauen-Landesliga Weser-Ems deutlich mit 6:1 beim Osnabrücker SC durchgesetzt. Das Ergebnis fiel am Ende klar aus, spiegelte jedoch nicht in allen Phasen den Spielverlauf wider.

„Schwefingen hat erst mal verdient gewonnen, weil sie die besseren Tormöglichkeiten hatten und vorne ihre Chancen dann auch einfach genutzt haben“, ordnete OSC-Trainer Philipp Mennemann die Partie ein. Besonders in der ersten Halbzeit sah er dennoch gute Ansätze seiner Mannschaft: „Vom Spielerischen her kann ich uns keinen großen Vorwurf machen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das teilweise sehr, sehr gut gespielt, auch wenn es im letzten Drittel dann immer so ein bisschen gehapert hat.“

Schwefingen hingegen startete zielstrebig und ging folgerichtig in Führung. Trainer Johannes Meiners zeigte sich zufrieden: „Wir haben ein super Spiel beim OSC gemacht, in dem alles nach Plan lief. In der Anfangsphase waren wir spielbestimmend und machten somit verdient das 0:1.“ Der Ausgleich der Gastgeber fiel in einer schwächeren Phase der Gäste. „In einer unserer schwächeren Phasen nutzte der OSC einen Abspielfehler von uns aus und schoss das 1:1“, so Meiners. Kurz vor der Pause stellte Schwefingen jedoch die Führung wieder her – aus Sicht des Trainers verdient: „Aufgrund der Anzahl an Chancen ging die Halbzeitführung in Ordnung.“

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zunehmend zugunsten der Gäste. Während der OSC offensiv kaum noch gefährlich wurde, baute Schwefingen die Führung konsequent aus. „In der zweiten Halbzeit ist es uns dann gelungen, die Führung weiter auszubauen. Alles in allem ist es ein verdienter Sieg mit super herausgespielten Toren“, resümierte Meiners.

Mennemann sah den Knackpunkt im dritten Gegentreffer: „Ich glaube, uns haben nachher, als das 3:1 gefallen ist, die Kräfte irgendwo verlassen.“ In der Schlussphase ließ der OSC nach, was sich auch im Ergebnis widerspiegelte. „6:1 ist nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend. Wir haben uns nachher vielleicht ein bisschen hängen lassen, wodurch dann zwei, drei Tore definitiv zu viel gefallen sind“, erklärte er.

Zudem fehlte es den Gastgeberinnen an Durchschlagskraft: „Nach vorne sind wir einfach nicht gefährlich geworden oder zu wenig gefährlich geworden.“ Trotz der Höhe des Ergebnisses erkannte Mennemann den Sieg der Gäste an: „Somit geht das dann im Endeffekt auch in Ordnung, dass Schwefingen die drei Punkte mitnehmen konnte, aber ein bisschen zu hoch das Ganze.“

Für Schwefingen bedeutet der deutliche Auswärtssieg einen wichtigen Schritt im Tabellenmittelfeld, während der Osnabrücker SC weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.