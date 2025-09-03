Am 5. Spieltag der Bezirksliga ging es heiß her: Während Schwefingen mit einem deutlichen Auswärtssieg die Tabellenführung zurückeroberte, ließen andere Favoriten wichtige Punkte liegen. Spannende Derbys, kuriose Tore und bittere Verletzungen prägten ein Wochenende, das einmal mehr zeigte, wie eng und umkämpft die Liga ist.

Die Gäste gingen nach einer Ecke durch Roggmanns Kopfball mit 0:1 in Führung (34.). Kurz vor der Pause stellte Kildau jedoch aus kurzer Distanz den Ausgleich her (44.). Nach dem Wechsel bestimmte Lohne das Spiel, nutzte aber lange seine Chancen nicht. Erst in der 87. Minute traf Tengen zum 2:1, ehe er in der Nachspielzeit per Konter den 3:1-Endstand besorgte (90.+7).

Schon nach zwei Minuten sah Sven Wulkotte Gelb, traf aber wenig später nach einer Standardsituation zum 1:0 für den Aufsteiger Emsbüren. Altenlingen fand danach besser ins Spiel und glich kurz vor der Pause nach einer Ecke aus. Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Altenlingen selbst: Moritz Schmidt flog wegen einer Unmutsäußerung vom Platz. Concordia nutzte die Überzahl zunächst, Hendrik Lohaus erzielte das 2:1 (74.). Doch Altenlingen bewies Moral und schaffte in der 84. Minute durch Niklas Lingers noch das 2:2. Am Ende blieb Ernüchterung: Concordia ärgerte sich über die verpasste Chance, Altenlingen freute sich über einen Punkt in Unterzahl.

Weiße Elf ging nach 20 Minuten in Führung und hatte dann mit einem giftigen Aufsteiger zu kämpfen, der unbedingt vor heimischer Kulisse die Niederlage verhindern wollte. In der 71. Minute erhöhten die Gäste dann, doch Veldhausen gab sich weiterhin nicht auf und schlug schnell zurück. Am Ende konnte Weiße Elf die Führung dennoch über die Zeit retten und die drei Punkte mit nach Nordhorn nehmen.

Freren startete mit viel Ballbesitz und versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Langen setzte dagegen auf Konter und harte Zweikämpfe – und lag damit richtig: In der 22. Minute köpfte Jan-Luca Bruns eine Flanke von Markus Raming-Freesen zum 1:0 ein. Nach der Pause erhöhte Freren den Druck, ließ Langen kaum Luft zum Atmen und belohnte sich durch Florian Hoff, der sich am Strafraum durchsetzte und in der 79. Minute zum 1:1 traf. Doch die Freude währte nicht lange. Ein eigener Eckball wurde Freren zum Verhängnis: Langen schaltete schnell um, und Oliver Klene verwandelte den Konter eiskalt zum 2:1 (86.). Es war sein erstes Saisontor – und der Siegtreffer.Die Schlussphase bot noch einmal Dramatik pur. Freren drückte, Langen verteidigte mit Leidenschaft, sogar die Eisbox kam zum Einsatz. Nach sieben Minuten Nachspielzeit ertönte der Schlusspfiff – und im Langener Hexenkessel brach riesiger Jubel aus.

Mit einem klaren 1:4-Auswärtssieg bei Alemannia Salzbergen haben die Sportfreunde Schwefingen die Tabellenführung in der Bezirksliga zurückerobert. Von Beginn an zeigte das Team eine konzentrierte Leistung und machte die Niederlage der Vorwoche vergessen. Nach einer halben Stunde traf Sebastian Mogge zur Führung (30.), ehe Salzbergen nach der Pause durch Levin Leifeling ausglich (53.). Doch fast im Gegenzug stellte Christoph-Dominik Winters das 1:2 her (56.). Ein kurioses 1:3 folgte, als ein Ball in einer Pfütze liegen blieb und Alexander Kuhl abstaubte (68.). Den Schlusspunkt setzte Sebastian Meyer nach Vorarbeit von Winters (86.). Schwefingen siegte verdient und zeigte sich in starker Form zurück an der Tabellenspitze.

Im Duell der Zweitvertretungen behielt Vorwärts II nach 90 Minuten die Oberhand und feierte den zweiten Saisonsieg. Der erste Durchgang verlief sehr umkämpft und so ging es torlos in die Kabine. Aus dieser kamen die Gastgeber dann frischer heraus und brachten sich schnell auf die Siegerstraße. Wenig später erhöhten die Gastgeber dann auf 2:0, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Borussia Neuenhaus kassierte am Sonntagnachmittag eine 0:2-Auswärtsniederlage. Die Gastgeber gingen bereits vor der Pause mit zwei Treffern in Führung und brachten diesen Vorsprung souverän über die Zeit. Neuenhaus Trainer Steffen Wolf zeigt sich nach der Partie unzufrieden und weiß, dass der unglückliche Spielverlauf durch das Auftreten seiner Mannschaft bedingt war – „Wir kommen sehr gut ins Spiel mit zwei, drei guten Möglichkeiten, bekommen dann leider ein Abseitstor und einen Elfmeter gegen uns. Den Schuh ziehen wir uns aber definitiv selbst an. Nach den Gegentoren sind wir überhaupt nicht mehr in unser Spiel gekommen und haben vieles, was uns die letzten Spiele ausgemacht hat, vermissen lassen.“