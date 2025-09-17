Schwefingen lässt Chancen liegen – Aurich II siegt effizient

Trotz zahlreicher Gelegenheiten verliert die SG Schwefingen/Union Meppen gegen SpVg Aurich II mit 0:2. Trainer Johannes Meiners sprach von einer „absolut vermeidbaren Niederlage“ und fordert nun Regeneration in der spielfreien Woche.

Die SG Schwefingen/Union Meppen musste am Samstag im Waldstadion eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung der SpVg Aurich hinnehmen. Dabei begann die Partie vielversprechend: Schwefingen bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen, erarbeitete sich mehrere gute Chancen, ließ jedoch die nötige Effizienz vor dem Tor vermissen.

„In der ersten Halbzeit haben wir mehrere Chancen auf die Führung, verpassen aber, das Tor zu erzielen. Durch zwei vermeidbare und ärgerliche Tore geraten wir dann mit 2:0 in Rückstand“, erklärte Trainer Johannes Meiners nach dem Spiel. Die Gäste aus Aurich nutzten ihre Möglichkeiten eiskalt: Innerhalb von nur drei Minuten trafen Janna Brinkmann (33.) und Franziska Frerichs (36.) und stellten den Spielverlauf auf den Kopf.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Schwefingen alles, um den Anschluss zu erzielen. Das Team hatte mehr Ballbesitz und erhöhte den Druck, fand aber gegen die kompakte Defensive der Auricherinnen keine Mittel. „Nach der Pause hatten wir wiederum mehr Ballbesitz, haben es aber durch eine gute Defensivleistung der Gegner nicht hinbekommen, ein Tor zu erzielen“, sagte Meiners.