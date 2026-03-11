Schwefingen II startet mit Auswärtssieg in die Rückrunde 2:1-Erfolg beim FC Wesuwe II – Starke Defensive und ein überragender Mykyta sichern verdienten Sieg von Redaktion · Heute, 08:57 Uhr · 0 Leser

Gelungener Rückrundenauftakt für Schwefingen II: In einer intensiven und umkämpften Partie setzte sich die Mannschaft auswärts beim FC Wesuwe II mit 2:1 durch und belohnte sich in der Schlussphase für ihren Einsatz.

Schwefingen II ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Auswärts beim FC Wesuwe II setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sicherte sich damit einen verdienten Sieg. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Teams bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Schwefingen II zeigte sich dabei vor allem defensiv gut organisiert und ließ nur wenige klare Chancen zu.