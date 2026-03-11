Schwefingen II startet mit Auswärtssieg in die Rückrunde

Gelungener Rückrundenauftakt für Schwefingen II: In einer intensiven und umkämpften Partie setzte sich die Mannschaft auswärts beim FC Wesuwe II mit 2:1 durch und belohnte sich in der Schlussphase für ihren Einsatz.
Schwefingen II ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Auswärts beim FC Wesuwe II setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sicherte sich damit einen verdienten Sieg.
Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Teams bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Schwefingen II zeigte sich dabei vor allem defensiv gut organisiert und ließ nur wenige klare Chancen zu.
Torhüter Mykyta als starker Rückhalt
Ein entscheidender Rückhalt war Torhüter Mykyta, der mit mehreren starken Paraden überzeugte und sein Team immer wieder im Spiel hielt. Mit seinen Rettungstaten sorgte er dafür, dass die Schwefinger auch in Druckphasen stabil blieben und die Partie offen halten konnten.
In einer insgesamt umkämpften Partie bewiesen die Gäste vor allem in der Schlussphase den längeren Atem und belohnten sich schließlich für ihren Einsatz. Am Ende stand ein verdienter 2:1-Auswärtssieg, der Schwefingen II einen gelungenen Start in die Rückrunde beschert.
FC Wesuwe 1930 II – SF Schwefingen 1949 II 1:2
FC Wesuwe 1930 II: Mario Tembaak, Hendrik Albers, Henning Borghorst, Julian Rehnen, Dennis Stolte (72. Dominik Wolbers), Fynn Specken, Lars Büscher, Moritz Gehrs, Simon Vohs, Dennis Grönniger (86. Jens Grönniger), Steffen Többen (90. Florian Thomas) - Trainer: Jonas Haar - Trainer: Robin Schleifstein
SF Schwefingen 1949 II: Julian Abeln, Hannes Temmen, Luca Mattes Lampe, Enno Terfehr, Simon Borgmann, Dave Gruchmann, Jan Menke, Phil Gerdes, Kai Klaphecke, Hannes Köbbemann, Mykyta Stepanchuk - Trainer: Markus Bolte - Trainer: Lukas Wahmes
Tore: 0:1 Phil Gerdes (52.), 1:1 Steffen Többen (65.), 1:2 Hannes Temmen (90.)