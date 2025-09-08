Der sechste Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems brachte klare Ausrufezeichen, spannende Duelle und einige Tore satt. Spitzenreiter Schwefingen behauptete mit einem souveränen 5:0 gegen Veldhausen die Tabellenführung, während Weiße Elf Nordhorn mit einem 7:1-Heimsieg ihre starke Form unterstrich. Altenlingen, Emsbüren und Laxten feierten wichtige Erfolge, während Bad Bentheim und Salzbergen weiter in der Krise stecken. Insgesamt zeigte der Spieltag einmal mehr, wie eng und umkämpft die Liga derzeit ist.

Laxten und Emslage lieferten sich ein packendes Mittelfeldduell, das bis zum Schluss offen blieb. Ein Eigentor von Briegert (14.) und ein Treffer von Wilbers (33.) brachten Olympia früh mit 2:0 in Front. Doch Emslage kam stark aus der Pause: Lüken verkürzte sofort (46.), Briegert glich später zum 2:2 aus (66.). Als die Gäste dem Sieg näher schienen, schlug Laxten zurück – Kaufhold erzielte in der 84. Minute den entscheidenden 3:2-Treffer.

Der Landesliga-Absteiger SV Bad Bentheim findet einfach nicht in die Spur und kassierte gegen Sparta Werlte eine deutliche 0:4-Heimniederlage. Schon in der 5. Minute brachte Alexander Kenning die Gäste per Kopf in Führung, ehe Theo Brinkmann noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel machten Christian Oldiges (52.) und Bernhard Kleymann (79.) alles klar. Bad Bentheim fand offensiv kaum statt, verlor zudem zwei Spieler verletzt und rutscht weiter ab, während Werlte mit dem klaren Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte.

Concordia Emsbüren feierte am sechsten Spieltag einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung des SC Spelle-Venhaus. Wulkotte (19.) und Frericks (45.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel kam Spelle besser ins Spiel und verkürzte durch Egbers (51.), doch trotz Druckphase reichte es nicht mehr zum Ausgleich. Emsbüren sammelte damit wertvolle Punkte im oberen Tabellendrittel, während Spelle die starke zweite Hälfte ungenutzt ließ.

Die Gäste gingen in der 35. Minute durch Sahir Omar Khalaf in Führung und hatten Glück, dass kurz darauf Molendyk einen Elfmeter für Neuenhaus vergab. Statt des Ausgleichs erhöhte Busch kurz vor der Pause sogar auf 0:2. „Mit der Einstellung der Jungs bin ich sehr zufrieden. Gegen ein sehr dominantes Vorwärts müssen wir in der 1. Halbzeit unsere Chancen besser nutzen, wenn wir was mitnehmen wollen.", so Trainer Steffen Wolf. Nach dem 0:3 durch Rakers (53.) war die Partie entschieden, Vorwärts II wusste mit dem Vorsprung souverän umzugehen. „Hintenraus spielt Vorwärts es stark runter. Die Niederlage geht in Ordnung.", ergänzte Wolf. Emotionaler Höhepunkt war der Abschied von Robin Mers, der seine letzte Partie für Neuenhaus über 90 Minuten bestritt und in der Nachspielzeit mit viel Applaus verabschiedet wurde.

Der ASV Altenlingen hat am 6. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems, Staffel 3, einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen Alemannia Salzbergen eingefahren. Nach einem zunächst ausgeglichenen Beginn übernahm Altenlingen zunehmend die Kontrolle und setzte sich noch vor der Pause entscheidend ab: Felix Kaufhold brachte die Hausherren in der 34. Minute in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Jakob Plaß nach Vorlage von Marvin Krämer auf 2:0. Salzbergen wirkte in dieser Phase defensiv überfordert und fand kein Mittel gegen die druckvolle Offensive des ASV. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Altenlingen nichts mehr anbrennen. Die Defensive stand sicher, ließ kaum Chancen zu und sorgte für das dritte Zu-Null-Spiel in den letzten vier Pflichtpartien. Niklas Lingers machte in der 70. Minute nach einer Flanke von Kevin Thomas das 3:0, ehe Thorben Klatt in der 88. Minute, vorbereitet vom eingewechselten Marcel Hofschröer, den 4:0-Endstand markierte. Mit diesem klaren Sieg festigt Altenlingen seine Position im oberen Tabellenbereich und zeigte eine abgeklärte Leistung über die gesamte Spielzeit.

Die Sportfreunde Schwefingen haben ihre Tabellenführung in der Bezirksliga Weser-Ems mit einem klaren 5:0-Heimsieg gegen den SV Veldhausen verteidigt. „Ich muss sagen, dass wir direkt die erste Situation gut ausspielen und bestrafen und dann auch 1:0 in Führung gehen. Da hilft natürlich auch dieser Spielverlauf, der uns da so ein bisschen entgegenkommt“, erklärte Trainer Daniel Vehring. Keeper Leo Hölscher verhinderte in der ersten Halbzeit einen Ausgleich: „Wenn da das 1:1 fällt, dann kippt so ein Spiel vielleicht mal in die andere Richtung. Aber dieses Spielglück vom Spielverlauf hatten wir einfach.“ Nach dem 2:0 kurz vor der Pause und dem 3:0 nach Wiederanpfiff war die Partie entschieden. „Ab da an haben wir auch gar keine Torchancen mehr zugelassen. Die Standards von Veldhausen, die Ecken waren sehr gefährlich, muss man sagen, aber insgesamt haben wir es super wegverteidigt.“ Trotz Ausfällen überzeugte Schwefingen als geschlossene Mannschaft: „Es freut mich umso mehr, dass aber alle da waren, alle das Spiel angenommen haben, alle gefightet haben. Da bin ich schon sehr zuversichtlich auf die nächsten Wochen", so Vehring abschließend.