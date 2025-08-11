Schwefingen gewinnt verdient beim VfL Weiße Elf Nordhorn!

– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

Gestern, 16:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SF Schwefingen 1949 Schwefingen 2 4 Abpfiff Unsere Erste Mannschaft holt auswärts einen 4:2-Sieg und übernimmt nach dem 2. Spieltag die Tabellenführung der Bezirksliga III Weser-Ems!

Von Beginn an machten die Sportfreunde klar, dass sie in die Grafschaft gekommen waren, um drei Punkte mitzunehmen. Bereits in der 4. Minute traf Mattis Kellermann eiskalt zur frühen Führung. Kurz darauf der nächste Gänsehaut-Moment: Kellermann flankte traumhaft von rechts in den Strafraum, Sebastian Meyer nahm den Ball per Fallrückzieher direkt – Traumtor zum 2:0!