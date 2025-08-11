Schwefingen gewinnt verdient beim VfL Weiße Elf Nordhorn!

Unsere Erste Mannschaft holt auswärts einen 4:2-Sieg und übernimmt nach dem 2. Spieltag die Tabellenführung der Bezirksliga III Weser-Ems!
Von Beginn an machten die Sportfreunde klar, dass sie in die Grafschaft gekommen waren, um drei Punkte mitzunehmen. Bereits in der 4. Minute traf Mattis Kellermann eiskalt zur frühen Führung.
Kurz darauf der nächste Gänsehaut-Moment: Kellermann flankte traumhaft von rechts in den Strafraum, Sebastian Meyer nahm den Ball per Fallrückzieher direkt – Traumtor zum 2:0!
Die Gastgeber verkürzten in der 24. Minute, doch nach der Pause schlug Meyer erneut zu: Aus der Distanz lupfte er den Ball über den Keeper – sein zweites Traumtor des Tages!
Nordhorn kam nach einem Freistoß noch einmal auf 3:2 heran, aber unsere Jungs blieben unbeeindruckt. In der 82. Minute brachte Robert Bratling den Ball scharf in den Strafraum, Simon Rensing stand goldrichtig und köpfte unhaltbar zum 4:2-Endstand ein.
Ein perfektes Wochenende – gekrönt von einer besonderen „Trainingseinheit“: Freitag und Samstag feierte die Mannschaft die Hochzeit von Patrick & Lusinda Vehring!
Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team der Sportfreunde Schwefingen!