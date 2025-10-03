– Foto: René Diebel

Am Sonntag treffen die Sportfreunde Schwefingen auf den VfL Emslage, was bedeutet: das Meppener Stadtderby geht in die nächste Runde. Ein Blick auf die Tabelle würde zunächst vermuten lassen, dass die Hausherren als klarer Favorit in die Partie gehen, doch die Vergangenheit zeigte, dass ein Derby seine eigenen Gesetze hat. Daniel Vehring hat mit uns vor der brisanten Begegnung gesprochen und hofft auf reichlich Publikum.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen VfL Emslage Emslage 15:00 live PUSH Coach Daniel Vehring blickt voller Vorfreude auf das Stadtduell mit dem VfL Emslage. Die Vorzeichen sind klar: Das Heimspiel an der Dorfstraße bringt eine besondere Atmosphäre mit sich, die auch das Team spürt. „Mit dem Heimspiel und dem Derby gegen Emslage haben wir natürlich richtig Bock auf das Spiel. Das wird natürlich ein sehr interessantes Spiel, hoffentlich auch mit vielen Zuschauern.“, betont der Trainer.

Nach zuletzt drei sieglosen Partien und dem jüngsten Remis gegen Aufsteiger Sparta Werlte soll nun unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis her. Vehring macht keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft die Negativ-Serie beenden und die drei Punkte in Schwefingen behalten will. Dabei kann er auf einige Rückkehrer bauen, auch wenn weiterhin nicht alle Spieler zur Verfügung stehen. Doch Ausfälle gehören für ihn zum Fußballalltag – jede Mannschaft habe damit zu kämpfen – „Wir wollen unsere Negativ-Serie beenden und wieder drei Punkte einfahren. Wir sind da frohen Mutes, haben den einen oder anderen zurück, auch wenn natürlich noch der eine oder andere fehlt. Aber das geht jeder Mannschaft so. Wir werden eine gute Mannschaft stellen, haben auch was gut zu machen von der Niederlage in der Rückserie." In der vergangenen Saison konnte Schwefingen das Hinspiel noch spektakulär durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:2 für sich entscheiden, doch das Rückspiel ging dann mit 3:0 an den VfL Emslage. Doch seit dem letzten Aufeinandertreffen ist viel passiert. Während sich Schwefingen im Sommer mit Neuzugängen wie Robert Bartling, Chris Veltrup, Marc Sulmann und Matthias Lake verstärkt hat, gab es in Emslage einen Trainerwechsel und einige Veränderungen im Kader. Beide Seiten haben also ein neues Gesicht bekommen, was dem Derby zusätzliche Spannung verleiht.