Schwefingen feiert wichtigen Dreier im Abstiegskampf

Mit einem verdienten 1:0-Heimsieg gegen Olympia Laxten hat die Erste Herrenmannschaft aus Schwefingen am Sonntagnachmittag ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Bezirksliga gesetzt.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Von Beginn an zeigte das Team eine engagierte Leistung, setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich mehrere gute Chancen. Den entscheidenden Treffer erzielte Konstantin Burs in der 37. Minute per Elfmeter.

Auch nach der Pause blieb Schwefingen das tonangebende Team, ließ defensiv kaum etwas zu und brachte die knappe Führung souverän über die Zeit.