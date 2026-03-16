Schwefingen feiert dritten Sieg in Folge - 2:1 gegen Salzbergen

Die Sportfreunde Schwefingen haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und Alemannia Salzbergen am Sonntagnachmittag mit 2:1 besiegt. Felix Neumann und Patrick Vehring trafen für die Gastgeber, während Salzbergen durch Niklas Matern noch einmal verkürzen konnte.

Bei frühlingshaften Bedingungen und aufgeräumtem Sportgelände erwischten die Gastgeber den besseren Start. Schwefingen fand gut in die Partie, ließ zunächst aber noch etwas Konsequenz im Abschluss vermissen.

In der 9. Minute fiel dennoch die Führung: Nach Vorarbeit von Chris Veltrup traf Felix Neumann zum 1:0. Die Hausherren blieben anschließend bemüht, ohne jedoch frühzeitig nachlegen zu können.

Kurz vor der Pause wurde es erneut gefährlich im Strafraum der Gäste. In der 45. Minute wurde Neumann gefoult, der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß. Patrick Vehring übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:0-Halbzeitstand.

Salzbergen verkürzt - Schwefingen bringt Sieg ins Ziel

Nach dem Seitenwechsel hatte Schwefingen mehrere Möglichkeiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden, ließ jedoch einige gute Chancen ungenutzt.

So kam Salzbergen in der 76. Minute noch einmal zurück ins Spiel: Niklas Matern traf aus rund 20 Metern zum 2:1-Anschlusstreffer. In der Schlussphase blieb es dadurch spannend, doch die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Trainer Daniel Vehring zeigte sich nach dem Spiel zufrieden:

„Die Jungs haben es gut gemacht, wissen aber auch, dass es nicht unser bestes Spiel war. Nach der Vorbereitung haben sie einen super Job gemacht und können auf jeden Fall zufrieden mit sich sein.“

Für Schwefingen bedeutet der Erfolg den dritten Sieg in Folge. Salzbergen richtet den Blick bereits auf die kommenden Aufgaben: Am Mittwoch geht es gegen den SV Bad Bentheim, bevor am Sonntag im nächsten Heimspiel der ASV Altenlingen wartet.