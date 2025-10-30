Schwefingen empfängt Olympia Laxten

Letztes Wochenende fiel der Ball ins Wasser, buchstäblich. Sturmtief Joshua hatte kein Erbarmen, Regen satt, Platz unbespielbar, das ganze Programm. Nun also Neustart an der Dorfstraße: Schwefingen gegen Laxten. Ein Spiel, das so bodenständig klingt, wie Fußball eben sein sollte.

Trainer Daniel Vehring weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Mit Laxten wartet eine neue, junge und spielstarke Mannschaft auf uns.“ Und er klingt dabei wie jemand, der den Gegner zwar lobt, aber schon weiß, wo die eigenen Stärken liegen. Denn Schwefingen geht ausgeruht und mit Rückenwind in die Partie, der späte Sieg gegen Spelle-Venhaus sitzt noch angenehm warm im Gedächtnis.

Laxten dagegen reist mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck an, aber wer glaubt, das würde sie bremsen, kennt den Emsländer Eigensinn nicht. Nach einem Sommer des Umbruchs hat man dort mit viel Jugend und Eigengewächsen eine neue Truppe auf den Platz gestellt und schon für die ein oder andere Überraschung gesorgt.